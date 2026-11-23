Trận thua thảm hại 1-4 ngay trên sân nhà Stamford Bridge trước Leeds United đẩy HLV Xabi Alonso vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng nhất từ khi nắm quyền.

Ghế của HLV Xabi Alonso bị đe dọa. ẢNH thx

Những tiếng la ó chói tai vang lên khắp các khán đài khi tiếng còi mãn cuộc vang lên là hình ảnh phản chiếu một tập thể vừa mất phương hướng, vừa kiệt quệ về mặt tinh thần.

Dù vươn lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Emmanuel Emegha, Chelsea nhanh chóng sụp đổ trước lối chơi áp sát và kỷ luật của Leeds. Thống kê chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,56 đã phản ánh sự bế tắc toàn diện của hàng công The Blues. Sự thiếu vắng chân sút chủ lực Joao Pedro khiến các đợt lên bóng trở nên vô hại, trong khi chấn thương sớm của Moises Caicedo ở giữa hiệp một khiến tuyến giữa rách rưới và bị đè bẹp hoàn toàn.

Theo nhận định từ báo Independent, nguyên nhân cốt lõi của sự sa sút này xuất phát từ việc tân HLV Alonso chưa thể xây dựng một bộ khung ổn định. Với 28 sự thay đổi trong đội hình xuất phát qua các vòng đấu – số lượng xáo trộn cao nhất tại Premier League – chiến lược gia người Tây Ban Nha liên tục xoay tua giữa sơ đồ 3 trung vệ và 4 trung vệ.

Sự hoài nghi và rối loạn trong chiến thuật khiến phòng ngự Chelsea trở nên bị động, dễ dàng bị khuất phục trước các đối thủ giàu thể lực như Sunderland hay Leeds. Chính Alonso cũng phải cay đắng thừa nhận đội bóng đang rơi vào "thời điểm vô cùng mong manh về tâm lý".

Thất bại trước Leeds đánh dấu trận thua thứ 4 trong 5 vòng đấu gần nhất của Chelsea, đưa họ chạm mốc số trận thua tại giải quốc nội thậm chí còn nhiều hơn một Man United đang chìm trong khủng hoảng. Lời giải thích về việc "hiểu rõ đội hình tối ưu cho từng trận đấu" của Alonso đang dần mất đi sức thuyết phục trước ban lãnh đạo vốn nổi tiếng thiếu kiên nhẫn.

Sự kiên nhẫn của người hâm mộ The Blues lại càng mỏng manh hơn bởi mối liên hệ trong quá khứ của Alonso với Liverpool. Tình cảnh hiện tại gợi nhớ đến "lời nguyền Rafa Benitez" năm 2012, thời điểm một cựu thành viên Liverpool khác, cũng là người Tây Ban Nha, lên nắm quyền tại Stamford Bridge và chưa bao giờ nhận được sự thừa nhận trọn vẹn từ CĐV Chelsea dù đã giúp giành Europa League.

Khi viễn cảnh chạm trán chính Liverpool tại Premier League đang đến gần trong ít tuần tới, Alonso buộc phải mau chóng tìm lại bản sắc cho đội bóng. Nếu không thể xoay chuyển tình thế và ngăn chặn đà sụp đổ, bóng ma quá khứ cùng sức ép tại Stamford Bridge hoàn toàn có thể nuốt chửng triều đại ngắn ngủi của ông.

HỒ VIỆT