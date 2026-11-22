Trận đấu thường được gọi là “derby Anh quốc" giữa hai CLB giàu truyền thống nhất nước Anh, khi cả hai sở hữu 40 chức vô địch quốc gia (mỗi đội 20 lần).

Đây còn là màn ra mắt của tân HLV Pochettino bên phía Quỷ Đỏ và theo Opta, có 6 điểm nhấn then chốt sau:

Hiệu ứng "tướng mới" của Man United

Hy vọng lớn nhất của Man United khi tới Anfield là hiệu ứng “thay tướng đổi vận”. Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, Man United trải qua 13 triều đại HLV. Trong 12 trận ra mắt trước đó, các tân HLV có kết quả thắng 8 trận, hòa 2, thua 2 trong ngày ra mắt.

Với Pochettino, đây là CLB Anh thứ 4 ông dẫn dắt. Lịch sử chỉ ra chiến lược gia Argentina chưa từng thua trận mở màn ở đội bóng cũ: hòa Everton 0-0 cùng Southampton, thắng West Ham 1-0 cùng Tottenham, và hòa Liverpool 1-1 tại Stamford Bridge khi ra mắt Chelsea năm 2023. Vì vậy, kết quả hòa tại Anfield là khởi đầu chấp nhận được với Pochettino.

Nghịch lý phong độ sân nhà - sân khách

Điểm kỳ lạ nằm ở phong độ đối lập của hai đội. Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng sân khách Premier League (có 13 trong số 15 điểm tối đa).

Tuy nhiên, tại Anfield, thầy trò Iraola sa sút khi xếp thứ 3 từ dưới lên với 5 điểm sau 5 trận (thắng 1, hòa 2, thua 2, ghi 4 bàn). Dù chịu ảnh hưởng bởi các quyết định tranh cãi từ trọng tài, màn trình diễn sân nhà của The Kop chưa đạt yêu cầu.

Dù vậy, Man Utd khó khai thác điểm yếu này bởi phong độ sân khách của họ rất tệ: đứng nhóm 3 đội đá sân khách kém nhất khi chưa thắng trận nào (hòa 3, thua 2 ở Premier League và 2 thất bại tại Champions League).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Liverpool:

Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak Manchester United:

Lammens; Yoro, Martinez, Maguire, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Khâu dứt điểm phung phí của Quỷ Đỏ

Vấn đề lớn nhất của Man Utd nằm ở khâu dứt điểm. Họ tung ra nhiều cú sút nhất Premier League với 193 lần (nhiều hơn ít nhất 24 lần so với các đội khác), nhưng có 7 đội ghi nhiều bàn hơn. Tỷ lệ sút trúng đích 28% và chuyển hóa 7,3% (thuộc nhóm 4 đội thấp nhất) khiến hàng công Quỷ Đỏ lãng phí vô số cơ hội, trong khi hàng thủ thủng lưới 19 bàn.

Dù ghi 7 bàn ở 2 trận gần nhất, Pochettino cần giúp học trò duy trì sự sắc bén khi Benjamin Sesko chấn thương.

Liverpool gặp vấn đề với “cơ hội lớn - Big chances”

Nếu Man Utd dứt điểm nhiều nhưng thiếu hiệu quả, Liverpool lại khó khăn trong việc tạo cơ hội rõ rệt. Dù đứng thứ 4 về số cú sút (160 lần), The Kop chỉ tạo 17 "cơ hội lớn" (big chances) - chỉ nhỉnh hơn Coventry (14) và Hull (15). Việc đối mặt hàng phòng ngự lùi sâu ở 25% số trận khiến lối chơi Iraola bế tắc. Sự trở lại của Dominik Szoboszlai (tạo 4 cơ hội lớn) là chìa khóa quan trọng, nhất là khi Man Utd là đội từng để đối phương tạo ra 33 cơ hội lớn mùa này.

Trọng trách hồi sinh Bruno Fernandes

HLV Pochettino cần nhanh chóng đưa Bruno Fernandes trở lại phong độ cao nhất. Mùa trước, ngôi sao Bồ Đào Nha lập kỷ lục giải đấu với 21 kiến tạo và 136 cơ hội tạo ra (98 từ bóng sống). Mùa này, Bruno mới có 2 kiến tạo và xếp thứ 11 về cơ hội bóng sống (15 lần). Dù vừa lập công trên chấm phạt đền trước Roma và Villa, Bruno cần tìm lại cảm hứng sáng tạo tại Anfield — nơi anh từng kiến tạo cho Harry Maguire ghi bàn quyết định mùa trước.

Thử thách cho bộ ba 100 triệu bảng

Liverpool sở hữu 3 ngôi sao tấn công trị giá trên 100 triệu bảng: Florian Wirtz, Alexander Isak và Bradley Barcola. Dù phong độ đang khởi sắc - Isak có 8 bàn sau 14 trận, Barcola ghi 3 bàn và 3 kiến tạo trong 8 trận gần nhất, Wirtz có 2 bàn và 3 kiến tạo cùng cú đúp cho tuyển Đức - họ vẫn mờ nhạt ở các trận đánh lớn.

Đóng góp bàn thắng duy nhất của bộ ba này trước các đội trong nhóm Big Six kể từ mùa trước chỉ là đường kiến tạo của Isak gặp Chelsea và Wirtz gặp Spurs. Đáng chú ý, Liverpool mới thắng 2 trong 12 trận đại chiến Big Six kể từ đầu mùa trước (hòa 3, thua 7).

Những bàn thắng của Isak

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