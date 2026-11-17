Crystal Palace đã bổ nhiệm Thomas Frank vào vị trí HLV trưởng sau khi sa thải Pierre Sage chỉ sau chưa đầy 5 tháng dẫn dắt đội bóng. Cựu HLV của Brentford và Tottenham đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội chủ sân Selhurst Park.

HLV Thomas Frank trong công việc gần nhất tại Tottenham. Ảnh: THX

Thomas Frank, 53 tuổi, gia nhập Crystal Palace sau sự ra đi của người tiền nhiệm Pierre Sage - người đã bị sa thải vào thứ Năm tuần trước trong bối cảnh đội đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng đấu.

Frank đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6-2029. Đây là lần trở lại công tác huấn luyện đầu tiên của ông kể từ khi chia tay Tottenham Hotspur vào tháng 2 vừa qua.

“Thật vinh dự khi được ngồi đây và dẫn dắt một CLB bóng đá tuyệt vời như thế này. Tôi thực sự rất mong chờ thử thách sắp tới. Crystal Palace là một CLB mang tính biểu tượng tại Anh và ở Premier League. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ các cầu thủ cũng như tất cả mọi người tại đây, và tôi rất nóng lòng được gặp gỡ họ”, Frank phát biểu trên trang web chính thức của Crystal Palace.

Trong khi, Chủ tịch Steve Parish chia sẻ thêm: “Tôi rất vui mừng được chào đón Thomas đến với Crystal Palace. Anh ấy đã chứng minh được năng lực của mình thông qua việc xây dựng các đội bóng chiến thắng cũng như phát triển các cầu thủ; điều đó khiến anh ấy trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho CLB của chúng ta. Tôi tin rằng kinh nghiệm dày dặn của Thomas tại Premier League sẽ giúp đội bóng đạt được những mục tiêu đã đề ra trong phần còn lại của mùa giải”.

Frank trở thành nhà cầm quân thứ 3 từng dẫn dắt 3 CLB khác nhau tại London ở giải Ngoại hạng Anh - tiếp bước Alan Pardew (từng dẫn dắt Charlton, Crystal Palace, West Ham) và Harry Redknapp (QPR, Tottenham, West Ham).

Trong thời gian làm việc tại Tottenham, Frank chỉ thắng 13 trong tổng số 38 trận. Khi ông rời đi, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Nhưng trước quãng thời gian ngắn ngủi tại Bắc London, Frank đã tạo dựng tên tuổi khi dẫn dắt Brentford trong suốt 7 năm, từ năm 2018 đến 2025.

Ông đã đưa Brentford thăng hạng lên Ngoại hạng Anh, biến đội bóng này thành một đối thủ đáng gờm - lần lượt xếp thứ 13, 9, 16 và 10 trong 4 mùa giải tiếp theo, với 3 mùa trong số đó đạt trên 50 điểm. Tổng cộng, trong thời gian dẫn dắt Brentford và Tottenham, Frank đã có 61 trận thắng, 46 trận hòa và 71 trận thua sau 178 lần cầm quân tại Ngoại hạng Anh (tỷ lệ thắng đạt 34,27%).

Hiện tại, nhiệm vụ của ông là giúp Crystal Palace thoát khỏi nhóm nguy hiểm, khi đội bóng này đang nỗ lực vượt qua khởi đầu đáng thất vọng để duy trì vị thế tại Ngoại hạng Anh - giải đấu mà họ đã góp mặt suốt 13 năm qua.

Crystal Palace đang đứng cuối bảng xếp hạng sau khi để thua 7 trong 10 trận đầu tiên dưới thời Sage. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng để vươn lên vị trí thứ 16 nếu Frank giành chiến thắng trong trận ra mắt, khi đội có chuyến làm khách trước Coventry City vào thứ Bảy tới.

LINH SƠN