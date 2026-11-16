Ronaldinho tái xuất sau 11 năm, chưa hẹn ngày chia tay

Ronaldinho thừa nhận rằng lần trở lại sân cỏ trong màu áo Ravenna đã “trôi qua quá nhanh”, nhưng trận đấu tại Serie C hôm 15-11 có lẽ chưa phải là lần ra sân cuối cùng của huyền thoại 46 tuổi người Brazil.

Ronaldinho trở lại sân cỏ trong màu áo Ravenna tại Serie C. Ảnh: THX

Ronaldinho đã giải nghệ vào năm 2018, dù trận đấu chuyên nghiệp gần nhất của anh là trong màu áo Fluminense vào tháng 9-2015. Cựu ngôi sao của Milan, Barcelona và Paris Saint-Germain đã ký hợp đồng với Ravenna - đội bóng đang thi đấu tại Serie C, giải hạng 3 của bóng đá Italy - và có trận ra mắt CLB trong cuộc đối đầu với đối thủ cùng khu vực là Forlì.

Ronaldinho góp mặt trong đội hình xuất phát và thi đấu trọn vẹn 45 phút hiệp một. Khi rời sân trong giờ nghỉ giữa hiệp, anh đã vẫy tay chào khán giả tại sân vận động Benelli và nhận được những tràng pháo tay đứng dậy tán thưởng nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Ronaldinho chia sẻ về sự trở lại sân cỏ trên Sky Sport Italia: “Mọi thứ trôi qua nhanh quá, với tôi, bóng đá luôn là như vậy. Đây có phải là trận cuối cùng của tôi không? Tôi cũng không rõ nữa. Nếu Chủ tịch còn gọi, tôi chắc chắn sẽ quay lại! Được ra sân luôn là một niềm vui. Tôi đã nói với ông ấy rằng, bất cứ khi nào cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng có mặt”.

Khi được hỏi về cảm giác trở lại một tập thể, đối đầu với những cầu thủ thậm chí còn… chưa biết đi khi anh chơi trận đấu chuyên nghiệp gần nhất cách đây 11 năm, Ronaldinho bày tỏ: “Thật tuyệt vời khi được ở đây, được thi đấu, được tận hưởng không khí chuẩn bị trong phòng thay đồ. Bóng đá luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”.

Nhà vô địch World Cup 2002 và Quả bóng vàng 2005, người luôn ra sân với nụ cười trên môi, chia sẻ thêm: “Có rất nhiều cầu thủ cũng từng trải qua niềm vui giống như tôi. Trong bóng đá, đôi khi mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ - chúng ta ở Brazil hiểu rõ điều đó, và các bạn ở Italy cũng vậy. Tôi hy vọng rằng cả Italy và Brazil đều có thể trở lại với những chiến thắng tại World Cup và trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời”.

Ronaldinho từng giải nghệ với tổng cộng 299 bàn thắng, nhưng cột mốc 300 bàn vẫn chưa thể đạt được. Vẫn chưa rõ liệu đây có phải là lần duy nhất Ronaldinho khoác lên mình màu áo Ravenna hay không, nhất là khi anh chỉ mới bay đến vào ngày hôm qua, tham gia đúng một buổi tập và lưu trú tại một khách sạn tách biệt với phần còn lại của đội bóng.

“Thật vui khi được sát cánh cùng nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có những người đã lớn lên khi theo dõi tôi thi đấu - cảm giác đó thật tuyệt vời. Giờ thì, nếu Chủ tịch gọi, tôi chắc chắn sẽ quay lại!”, Ronaldinho nói.

LINH SƠN