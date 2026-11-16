Anh chấm dứt mạch 43 trận bất bại của Tây Ban Nha

Ngay trên chảo lửa Metropolitano tại Madrid, tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel đã tạo nên một trong những kịch bản nghẹt thở và ấn tượng nhất lịch sử Nations League.

Dẫn trước 3-0 nhờ sự bùng nổ trong 60 phút đầu, trước khi kiên cường chống trả cuộc lội ngược dòng điên rồ của Tây Ban Nha trong thế thiếu người và giành chiến thắng 3-2.

Bước vào trận “chung kết” bảng A3, Tây Ban Nha kiêu hãnh phô trương chiếc cúp vô địch thế giới trước khán giả nhà cùng chuỗi 43 trận bất bại liên tiếp kéo dài từ tháng 3-2024. Tuy nhiên, tuyển Anh đã bước vào cuộc thư hùng với một sự tự tin và chủ động đến kinh ngạc. Ngay từ những phút đầu, các học trò của Thomas Tuchel đã tràn lên ép sân, khiến khung thành của Unai Simon liên tục chao đảo trước các pha dứt điểm nguy hiểm từ Jude Bellingham, Anthony Gordon và Harry Kane.

Sức ép dồn dập của tuyển Anh rốt cuộc đã được cụ thể hóa ở phút 45. Từ đường chuyền thuận lợi của Elliot Anderson, Harry Kane khéo léo cài người buộc trung vệ Pau Cubarsi phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, thủ quân tuyển Anh không mắc sai lầm nào để mở tỷ số, đánh dấu bàn thắng thứ 93 của anh trong màu áo ĐTQG.

Chưa dừng lại ở đó, đầu hiệp hai, "Tam Sư" tiếp tục thăng hoa rực rỡ. Phút 53, từ quả phạt góc dọn cỗ của Declan Rice, trung vệ Ezri Konsa bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Chỉ 4 phút sau, một pha phối hợp nhóm tuyệt đẹp do Jude Bellingham khởi xướng đã tạo điều kiện để hậu vệ Ben White băng lên dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 3-0 trong sự bàng hoàng của các CĐV tại Madrid.

Bước ngoặt thẻ đỏ và cơn lốc đỏ từ La Roja

Khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay đại diện xứ sương mù, kịch bản trận đấu đột ngột đảo chiều dữ dội ở phút 65. Sai lầm mất bóng của trung vệ trẻ Jarell Quansah đã tạo cơ hội cho Lamine Yamal bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Trong nỗ lực truy cản, Elliot Anderson đã phạm lỗi, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân và khiến tuyển Anh chịu một quả phạt đền. Mikel Oyarzabal bước lên hạ gục James Trafford, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Thi đấu hơn người và được tiếp thêm nguồn năng lượng từ khán đài Metropolitano, Tây Ban Nha tràn lên tấn công dồn dập. Phút 75, tài năng trẻ Lamine Yamal tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo dọn cỗ để Nico Williams dứt điểm tung lưới tuyển Anh, đưa tỷ số về 2-3. Trận đấu bùng nổ trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng.

Trong 20 phút cuối trận, tuyển Anh buộc phải lùi sâu vào thế trận phòng ngự sinh tồn. HLV Thomas Tuchel liên tục rút các trụ cột tấn công như Harry Kane, Jude Bellingham và Gordon ra nghỉ để tung Myles Lewis-Skelly, Djed Spence và Dan Burn vào tăng cường cho hàng thủ.

Trước sức ép nghẹt thở từ những pha hãm thành liên tục của nhà vô địch thế giới, người hùng lớn nhất của tuyển Anh đã xuất hiện: thủ thành trẻ James Trafford. Quyết định dũng cảm của Tuchel khi xếp Trafford bắt chính thay đàn anh Jordan Pickford đã mang lại quả ngọt vô giá.

Ở những phút bù giờ cuối cùng, Trafford đã thực hiện một pha cứu thua kép ngoạn mục đến khó tin, cản phá cú dứt điểm liên tiếp của Fermín López và Lamine Yamal để bảo toàn chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho "Tam Sư".

Chiến thắng 3-2 ngay tại Madrid không chỉ giúp tuyển Anh ngắt đứt chuỗi 43 trận bất bại lịch sử của Tây Ban Nha mà còn đưa "Tam Sư" vượt qua chính đối thủ để chiếm vị trí nhất bảng A3, chính thức giành vé vào vòng tứ kết Nations League diễn ra vào tháng 3-2027.

LONG KHANG