Tây Ban Nha - Anh (2g45 ngày 16-11): Thách thức Nhà Vua

Dù cả hai ông lớn của bóng đá châu Âu đều đã chính thức giành vé vào vòng tứ kết, trận thư hùng giữa Tây Ban Nha và Anh tại sân Metropolitano (Madrid) ở lượt trận cuối bảng A3 UEFA Nations League vẫn mang tính chất của một trận "chung kết" thực sự để phân định ngôi nhất bảng – vị trí mang lại ưu thế lớn ở vòng knock-out.

Toan tính của Thomas Tuchel và khát khao phá vỡ kỷ lục

Nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu Tây Ban Nha bước vào trận đấu với phong độ hủy diệt: 43 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường và sở hữu chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp kể từ sau trận hòa 0-0 với Cape Verde tại World Cup hồi tháng 6. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel bên phía đội tuyển Anh tỏ ra không hề e sợ. Nhà cầm quân người Đức tuyên bố mạnh mẽ "không ai là không thể bị đánh bại" và khẳng định "Tam Sư" đã sẵn sàng cho một chiến thắng ngay trên đất Tây Ban Nha.

Tuchel xem trận đấu này là “bằng chứng tiến bộ” của tiến trình tái thiết Tam sư hướng tới Euro 2028. Ông chỉ ra Tây Ban Nha dù mạnh nhưng vẫn bộc lộ những sơ hở, điển hình như các tình huống để mất bóng nguy hiểm trong trận gặp Croatia. Để chuẩn bị cho đại chiến, Tuchel đã thực hiện những điều chỉnh chiến thuật đáng chú ý, tiêu biểu là việc giải phóng Jude Bellingham khỏi vị trí số 10 cố định để thi đấu tự do, linh hoạt hơn.

Về mặt lực lượng, HLV Tuchel đã xác nhận thủ môn James Trafford sẽ bắt chính thay cho Jordan Pickford. Bên cạnh đó, tuyển Anh đón nhận những tín hiệu tích cực khi hậu vệ Myles Lewis-Skelly trở lại sau án treo giò, còn trung vệ Ezri Konsa cũng đã bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Tây Ban Nha:

Simon; Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Ruiz, Pedri; Yamal, Lopez, Baena; Oyarzabal Anh:

Trafford; Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane

Tây Ban Nha “lấy tĩnh thắng động”

Tây Ban Nha vừa duy trì mạch trận ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước CH Czech nhờ các pha lập công của Alex Baena và Marc Pubill. HLV Luis de la Fuente bước vào cuộc đối đầu này với sự trở lại của hàng loạt ngôi sao tấn công hàng đầu như Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal và Nico Williams.

Dù sở hữu lực lượng dồi dào, BHL Tây Ban Nha vẫn phải đối mặt với những băn khoăn lớn ở khu vực trung tuyến. Tờ AS tiết lộ HLV De la Fuente đang cân nhắc bài toán lựa chọn giữa Fabian Ruiz hay Pedri, hoặc xếp cả hai đá chính cùng Martin Zubimendi để tăng cường chất thép và khả năng kiểm soát bóng nhằm đối phó với tuyến giữa thi đấu thể lực của tuyển Anh.

Bên cạnh đó, "La Roja" còn phải thi đấu cẩn trọng bởi cái bẫy thẻ phạt. Có tới 5 trụ cột của Tây Ban Nha, bao gồm Pedro Porro, Mikel Merino, Alex Baena, Fermín López và Víctor, đã nhận 1 thẻ vàng và sẽ bị cấm thi đấu ở trận lượt đi vòng tứ kết nếu phải nhận thêm thẻ ở trận đấu này.

“Tuyển Tây Ban Nha là một đội bóng đã quên mất cách thua cuộc. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng giành chiến thắng”

HLV Tuchel (Anh)

Siêu máy tính Opta: Tây Ban Nha sẽ thắng

Xét về mặt hiệu suất tấn công, tuyển Anh đang sở hữu những con số vô cùng ấn tượng. "Tam Sư" đã ghi ít nhất 2 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 14.6 xG – cao nhất tại Nations League mùa này.

Thủ quân Harry Kane, người vừa lập kỷ lục 126 lần khoác áo ĐTQG, đạt phong độ thăng hoa khi nổ súng ở cả 6 trận sân khách gần nhất cho đội tuyển, ghi tổng cộng 9 bàn. Thêm vào đó, bộ đôi đang thi đấu tại Tây Ban Nha là Jude Bellingham với 6 kiến tạo trong năm 2026 và Anthony Gordon 7 lần in dấu giày vào bàn thắng cho Barcelona, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giải pháp đột biến.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng bản lĩnh của nhà vô địch vẫn giúp Tây Ban Nha nhận được sự đánh giá vượt trội từ giới chuyên môn. Theo siêu máy tính Opta, Tây Ban Nha nắm giữ tới 59.6% cơ hội chiến thắng, trong khi cơ hội giành trọn 3 điểm của tuyển Anh chỉ đạt 19.3%, và tỷ lệ hòa là 21.1%.

Tây Ban Nha chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giữ vững ngôi đầu bảng A3, trong khi tuyển Anh buộc phải giành chiến thắng nếu muốn chiếm lấy vị trí số 1. Sau thất bại cay đắng 2-3 ở lượt đi tại Wembley, cuộc đọ sức tại Metropolitano chắc chắn sẽ là màn tái đấu rực lửa và đầy kịch tính giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới.

HỒ VIỆT