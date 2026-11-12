Yamal không được hưởng “đặc quyền” nào ở tuyển Tây Ban Nha

HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Lamine Yamal được hưởng “đặc quyền”, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ những luận điệu sai lệch về vấn đề có nguy cơ gây chia rẽ này.

Lamine Yamal trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Lamine Yamal đã không cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự trận đấu tại UEFA Nations League trên sân CH Séc vào ngày 12-11. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận ngôi sao 19 tuổi ​​ gặp vấn đề ở đầu gối phải trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Atletico Madrid tại La Liga vào cuối tuần vừa qua. Nhưng Yamal có thể trở lại khi Tây Ban Nha tiếp đón tuyển Anh tại Madrid vào ngày 15-11.

Tuy nhiên, những hoài nghi đã nảy sinh sau khi cầu thủ này đã chơi rất hay trong trọn 90 phút ở trận đấu gần nhất, là người chuyền đường bóng quyết định đến bàn thắng ấn định tỷ số cho Barcelona. Mùa giải trước, từng có những bất đồng giữa RFEF và Barcelona khi Yamal gặp chấn thương háng tái phát, dẫn đến có ý kiến ​​cho rằng thời gian thi đấu của cầu thủ trẻ này cần được quản lý một cách hợp lý hơn.

HLV De la Fuente đã bày tỏ sự khó chịu trước cách truyền thông đưa tin về sự vắng mặt của Yamal, một số bài báo còn ám chỉ rằng cầu thủ thuộc biên chế Barcelona này đang được đối xử khác biệt so với các đồng đội.

HLV De la Fuente khẳng định: “Lamine đang bị viêm đầu gối phải. Đội ngũ y tế của chúng tôi đã kiểm tra và tôi quyết định rằng, để tránh việc phải di chuyển, tốt hơn hết là cậu ấy nên ở lại CLB để điều trị. Lamine không hề có bất kỳ đặc quyền nào cả. Chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự với bất kỳ cầu thủ nào khác”.

Vị HLV này cho biết quá trình hồi phục của Yamal đang được theo dõi sát sao, bản thân ông cũng liên tục trao đổi trực tiếp với cầu thủ này trong những ngày qua. “Quá trình hồi phục đang tiến triển tốt và chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ có mặt cùng đội vào thứ Sáu”, De la Fuente cho biết thêm. “Điều khiến tôi tổn thương nhất chính là sự dối trá, thiếu nghiêm túc, thiếu trung thực và những thông tin bịa đặt. Đó là lý do tôi chia sẻ nhiều hơn mức cần thiết, nhưng đây là cách duy nhất để mọi người biết được sự thật”.

Kể từ khi có trận ra mắt Barcelona ở tuổi 15, ​​cầu thủ trẻ này hiện đã chơi hơn 200 trận (167 lần khoác áo đội một CLB, và 37 lần ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha). Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2026-2027, Yamal đã đá chính cả 20 trận cho CLB lẫn đội tuyển quốc gia, ghi được 17 bàn thắng và thực hiện 13 pha kiến ​​tạo.

Đóng góp của anh đang giúp Barcelona dẫn đầu La Liga và nằm trong nhóm đầu vòng bảng phân hạng Champions League, cũng như giúp đội tuyển Tây Ban Nha toàn thắng cả 4 trận đầu tiên để dẫn đầu bảng A3 tại Nations League, chắc suất vào vòng tứ kết diễn ra vào tháng 3 năm sau.

LINH SƠN