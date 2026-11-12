Độc đáo anh em nhà Bellingham hội ngộ ở tuyển Anh

Bóng đá Anh đang chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt sau khi HLV Tuchel gọi tiền vệ 21 tuổi Jobe Bellingham lên tuyển. Quyết định này mở ra cơ hội lịch sử để Jobe sát cánh cùng anh trai Jude Bellingham trên sân cỏ quốc tế.

Jobe Bellingham (trái) trong màu áo Dortmund. Ảnh THX

Cuộc gọi bất ngờ

Đây là lần đầu tiên kể từ thời Gary và Phil Neville ở thập niên 1990 và 2000, tuyển Anh mới sở hữu một cặp anh em ruột cùng đứng chung trong đợt tập trung của đội hình chính thức.

Hành trình bước ra ánh sáng của Jobe Bellingham ở cấp độ tuyển quốc gia diễn ra rất bất ngờ. Tiền vệ của Borussia Dortmund chia sẻ anh chỉ kỳ vọng tiếp tục nhiệm vụ tại đội U21 Anh, nơi mình đang làm thủ quân. Tuy nhiên, trên đường lái xe trở về từ buổi tập, Jobe ngỡ ngàng nhận tin nhắn: "Chào Jobe, tôi là Thomas Tuchel đây". Cuộc trao đổi sau đó đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Jobe Bellingham kể đã không thể ngừng mỉm cười và cảm thấy như một giấc mơ khi nhận được tin nhắn trực tiếp từ HLV Thomas Tuchel.

Ông thầy người Đức khẳng định việc triệu tập Jobe hoàn toàn xuất phát từ năng lực cùng phong độ ổn định, thay vì cái bóng gia đình hay lời tiến cử từ siêu sao Jude. Dù Jude từng gợi ý ban huấn luyện chú ý tới em trai, chính những màn trình diễn bền bỉ tại Bundesliga cùng sự đánh giá cao từ HLV Lee Carsley của tuyển U21 mới giúp anh vượt qua Kobbie Mainoo để chiếm niềm tin từ thuyền trưởng người Đức. Trong bối cảnh Myles Lewis-Skelly bị treo giò và Alex Scott dính chấn thương, sự xuất hiện của Jobe mang đến làn gió mới cho tuyến giữa "Tam sư".

"Được gọi lên đội tuyển Anh bản thân nó đã là một giấc mơ. Việc có cơ hội đại diện cho đất nước cùng anh trai là điều thật khó để diễn tả bằng lời. Tôi thực sự không tìm được từ ngữ nào phù hợp, chỉ có cảm xúc mới có thể mô tả được điều đó" - Jobe Bellingham.

Lột xác tại Dortmund và bản sắc riêng biệt

Việc Jobe Bellingham vươn tầm trở thành trụ cột tại Borussia Dortmund là minh chứng cho sự kiên trì vượt bậc. Chuyển đến Đức từ Sunderland năm 2025 với mức phí khoảng 35 triệu USD, cầu thủ trẻ này từng gánh chịu áp lực đè nặng từ cái tên gia đình và khởi đầu chật vật với sai lầm ở trận gặp Bayern Munich tại Allianz Arena.

Tuy nhiên, dưới sự nhào nặn của HLV Niko Kovac, Jobe đã lột xác ngoạn mục. Trái ngược với phong cách của Jude Bellingham – người thi đấu như một số 10 thiên về tấn công và bùng nổ áp sát khung thành, Jobe lại định hình phong cách ở vị trí tiền vệ trung tâm lùi sâu. Anh thi đấu cơ động, mạnh mẽ trong tranh chấp, giữ nhịp và thu hồi bóng xuất sắc.

Màn trình diễn rực rỡ trong trận hòa 2-2 ở cuộc đọ sức Der Klassiker với Bayern Munich – nơi Jobe di chuyển 12 km, thực hiện 15 cú bứt tốc, chạm bóng 48 lần và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 85% – đã khẳng định giá trị của một tiền vệ toàn diện. Giám đốc thể thao Ole Book của Dortmund khen ngợi Jobe là mẫu cầu thủ sinh ra để dành cho các trận đấu lớn.

Tương lai hứa hẹn của bóng đá Anh

Nếu được HLV Thomas Tuchel tung vào sân trong các cuộc đối đầu với Croatia hoặc Tây Ban Nha, anh em nhà Bellingham sẽ trở thành cặp anh em thứ 22 trong lịch sử bóng đá Anh cùng khoác áo đội tuyển quốc gia, gia nhập hàng ngũ những gia tộc huyền thoại như Bobby và Jack Charlton hay Gary và Phil Neville.

Sự xuất hiện đồng thời của Jude và Jobe Bellingham không chỉ mang đến niềm tự hào xúc động cho gia đình mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho tuyến giữa tuyển Anh. Giờ đây, Jobe Bellingham không còn bị coi là "người em trai của Jude", mà đang tự tay viết nên câu chuyện của riêng mình bằng tài năng và bản lĩnh đáng kinh ngạc.

HỒ VIỆT