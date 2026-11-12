Harry Kane trước cột mốc lịch sử: “Tôi nỗ lực để không hối tiếc”

Trận đấu với Croatia tại Wembley trong khuôn khổ Nations League là thời điểm Harry Kane có thể cán mốc 126 lần khoác áo đội tuyển Anh, chính thức vượt qua thủ môn Peter Shilton để trở thành cầu thủ nam khoác áo "Tam Sư" nhiều nhất lịch sử.

Quả bóng vàng Harry Kane. Ảnh THX

Ở tuổi 33, thủ quân tuyển Anh sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ với kỷ lục 91 bàn thắng quốc tế, danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or) cùng cú đúp vô địch quốc gia trong màu áo Bayern Munich. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn tại đại bản doanh Tottenham, Kane khẳng định ngọn lửa khát khao trong anh chưa bao giờ nguội lạnh.

Kane nói: "Tư duy của tôi là luôn phải chứng minh người khác đã sai trong suốt sự nghiệp. Nếu ai đó nói tôi không thể làm được điều gì, nó chỉ càng kích thích tôi quyết tâm làm bằng được."

Xuyên suốt sự nghiệp, Kane từng liên tục đối mặt với những hoài nghi. Từ việc bị lò đào tạo Arsenal thải loại khi mới 8 tuổi, những bản hợp đồng cho mượn trắc trở tại Norwich hay Leicester, cho đến mác "ngôi sao một mùa" khi mới bứt phá tại Tottenham. Ngay cả khi sút hỏng quả phạt đền quyết định trước Pháp tại World Cup 2022, anh cũng biến nỗi đau đó thành động lực để thực hiện thành công liền 31 quả penalty tiếp theo.

Kane chia sẻ rằng cảm giác phải chứng minh năng lực sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Mỗi khi truyền thông hay người hâm mộ đưa ra những lời chỉ trích, điều đó lại càng kích thích anh tiến về phía trước. So sánh bản thân với tượng đài NFL Tom Brady, Kane giải thích rằng sự điềm tĩnh bên ngoài không đồng nghĩa với việc ông thiếu đi khát khao chiến thắng mãnh liệt.

Điều thúc đẩy Kane đẩy bản thân đến tận cùng giới hạn chính là tâm lý lo sợ sự hối tiếc. Anh bộc bạch: "Nỗi sợ lớn nhất của tôi là khi kết thúc sự nghiệp và nghĩ rằng mình lẽ ra đã có thể làm nhiều hơn... Tôi muốn đảm bảo rằng mình đã làm tất cả những gì có thể để khi ngày đó đến, tôi thanh thản ngủ ngon mỗi đêm".

Bên cạnh việc chinh phục các mốc lịch sử cá nhân, Kane còn xem mình là tấm gương cho các đàn em như Declan Rice hay Jude Bellingham. Việc thiết lập những kỷ lục ghi bàn và số lần khoác áo ở mốc thật cao không chỉ để tôn vinh bản thân, mà còn tạo ra mục tiêu thách thức giúp các cầu thủ trẻ noi theo và vượt qua trong tương lai.

Từ một cậu bé bị từ chối đến biểu tượng vĩ đại bậc nhất bóng đá Anh, Harry Kane là minh chứng cho một thái độ sống đáng nể: không bao giờ hài lòng với hiện tại và luôn nỗ lực vượt qua chính mình.

LONG KHANG