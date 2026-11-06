Bayern Munich đã gia hạn hợp đồng với Harry Kane đến tháng 6-2029, đảm bảo tương lai chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or) tại CLB thêm 2 năm so với thỏa thuận trước đó.

Harry Kane gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến năm 2029. Ảnh: THX

Harry Kane gia nhập Bayern từ Tottenham Hotspur vào tháng 8-2023, đã ghi được 156 bàn thắng sau 161 lần ra sân trong các trận đấu chính thức. “Đối với tôi, các cuộc đàm phán diễn ra rất suôn sẻ. Trong thâm tâm, tôi luôn muốn ở lại đây và tiếp tục những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng”, Kane chia sẻ. “Tôi cảm thấy như đang ở nhà tại Bayern Munich. Tôi yêu CLB này, yêu người hâm mộ và cả thành phố Munich. Gia đình tôi rất hạnh phúc khi sống ở đây”.

Ngôi sao 33 tuổi người Anh đã góp công giúp Bayern giành chức vô địch Bundesliga liên tiếp trong 2 mùa giải vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany. Kane luôn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Bundesliga trong cả 3 mùa giải anh thi đấu tại Đức, bắt đầu với 36 bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên. Tiếp đó, anh ghi thêm 26 bàn tại giải đấu trong mùa giải 2024-2025, trở thành cầu thủ không phải người Đức đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới Bundesliga trong cả 2 mùa giải đầu tiên góp mặt.

Với 36 bàn thắng nữa trong mùa giải 2025-2026, Kane tiếp tục khẳng định sự thống trị của mình. Tầm ảnh hưởng của anh không chỉ dừng lại ở khâu ghi bàn, khi HLV Kompany ngày càng tin tưởng giao cho anh vai trò ở vị trí thấp hơn để hỗ trợ tổ chức các đợt tấn công.

Kane cũng thiết lập nhiều kỷ lục ghi bàn. Anh đạt cột mốc 100 bàn thắng cho Bayern chỉ sau 104 lần ra sân, và trở thành cầu thủ đạt 100 bàn thắng tại Bundesliga nhanh nhất - khi chạm mốc này trong trận đấu thứ 98 tại giải đấu. Các danh hiệu cá nhân mà Kane đạt được bao gồm 2 lần giành Chiếc giày vàng châu Âu, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Đức (năm 2026) và danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or).

“Việc gia hạn hợp đồng quan trọng này mang lại cho chúng tôi sự an tâm trong công tác hoạch định. Nó gửi đi thông điệp rằng những mục tiêu lớn lao nhất hoàn toàn có thể đạt được tại Bayern Munich”, Giám đốc thể thao của Bayern Max Eberl cho biết.

Kane, người từng đeo băng đội trưởng tuyển Anh giành vị trí thứ 3 tại FIFA World Cup 2026, tin rằng những thành công xa hơn nữa hoàn toàn nằm trong tầm tay. “Chúng tôi đang tiến gần đến một điều gì đó thực sự đặc biệt cùng câu lạc bộ này. Và tôi vô cùng tự hào khi được là một phần trong đó," anh chia sẻ.

LINH SƠN