Tương lai của Alejandro Garnacho tại Aston Villa ngày càng trở nên mờ mịt khi cầu thủ người Argentina tiếp tục bị HLV Unai Emery gạt khỏi danh sách thi đấu, thậm chí đội bóng còn lựa chọn hai thủ môn dự bị trong trận thua Galatasaray 0-1.

Garnacho (thứ hai từ trái sang) đã từ lâu không còn được gọi vào tuyển Argentina. Ảnh: THX

Alejandro Garnacho không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Aston Villa ở chuyến làm khách tại Istanbul thua Galatasaray 0-1 tại Champions League vào hôm nay 25-11. Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tiền đạo cánh người Argentina đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân kể từ khi gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn.

Khi được hỏi liệu Garnacho có đủ thể lực để thi đấu hay không, HLV Unai Emery trả lời đầy ẩn ý: "Hôm nay, tôi nghĩ những cầu thủ xuất sắc nhất từng thi đấu cùng chúng tôi, từng ở bên cạnh chúng tôi, đều có mặt ở đây".

Phát biểu này càng làm dấy lên những nghi ngờ về vị trí của Garnacho trong kế hoạch của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Truyền thông Anh đã đề cập rất nhiều về khả năng cựu sao của Man United không hoàn thành thời hạn cho mượn tại Aston Villa. Kịch bản này hiện ngày càng có cơ sở khi cầu thủ 22 tuổi liên tục gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí.

Thỏa thuận cho mượn Garnacho giữa Chelsea và Aston Villa không có điều khoản chấm dứt trước thời hạn. Tuy nhiên, nếu hai đội đạt được sự đồng thuận, Garnacho có thể tìm kiếm bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Aston Villa từng đối mặt tình huống tương tự với Harvey Elliott. Tiền vệ này gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn từ Liverpool vào mùa hè 2025 nhưng không có nhiều cơ hội ra sân.

HLV Unai Emery sau đó quyết định không theo đuổi việc ký hợp đồng dài hạn với Elliott. Aston Villa cũng không muốn mạo hiểm kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng Anh, qua đó tránh phải đầu tư lớn cho một cầu thủ không nằm trong kế hoạch lâu dài.

Trường hợp của Elliott có thể trở thành tiền lệ đáng lo ngại đối với Garnacho, nhất là khi tương lai của cầu thủ người Argentina tại đội chủ sân Villa Park đang ngày càng thiếu chắc chắn.

Trong bối cảnh đội bóng sa sút, còn bản thân không được trọng dụng, Garnacho đang đứng trước nguy cơ phải tìm kiếm một lối thoát ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Từ một cầu thủ được kỳ vọng tạo đột biến, cựu ngôi sao của Manchester United đang dần trở thành nhân tố bên lề trong kế hoạch của Unai Emery.

Unai Emery vẫn tự tin Aston Villa có thể sớm trở lại phong độ cao. Ảnh: THX

Aston Villa đối mặt khủng hoảng

Không chỉ Garnacho, Aston Villa còn đang trải qua giai đoạn khó khăn về thành tích khi chưa biết đến chiến thắng trong 6 trận gần nhất.

Sau thất bại trước Galatasaray, HLV Unai Emery thừa nhận thử thách tiếp theo gặp Paris Saint-Germain trên sân nhà sẽ rất lớn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng Aston Villa vẫn còn cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 8 Champions League nếu giành lại những điểm số đã mất, nhưng đội bóng hiện không được đánh giá là ứng viên sáng giá.

Bên cạnh kết quả trận đấu, Emery cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách đội chủ nhà Galatasaray câu giờ sau bàn thắng bằng đầu của Deniz Gul ở phút 77.

"Tôi không trách trọng tài, nhưng ông ấy đã không công bằng với chúng tôi khi chỉ cộng thêm 5 phút. Sau khi họ ghi bàn, trận đấu gần như không thể tiếp tục", HLV của Aston Villa phàn nàn.

PHẠM QUANG