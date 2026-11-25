Chuyến làm khách tới sân sân Alvalade của Sporting CP diễn ra khi Man United vừa chịu trận thua đậm trước Liverpool, màn ra mắt khó nuốt trôi của HLV Pochettino. Dù có chút an ủi khi chiếc thẻ đỏ của Yoro được “giải oan” thì vấn đề của Man United vẫn còn đó.

Một cảm giác kỳ quặc

Sau khi các trọng tài nhận sai khi rút thẻ đỏ với Yoro, thì câu hỏi đặt ra là Man United có đáng thua 0-4 hay không? Nói cách khác, biết đâu màn ra mắt của Pochettino có thể đã thắng, hoặc hòa, hoặc … thua ít hơn. Nói gì thì nói, trận thua đó vẫn tác động tâm lý đến Man United trước chuyến làm khách tại đấu trường châu Âu.

Cũng vì chiếc thẻ đỏ ấy, mà cách đánh giá của truyền thông cũng chưa hẳn chính xác với tình hình Man United hiện tại. Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu, HLV Pochettino vẫn kiên quyết khẳng định chất lượng nội tại của đội hình. Vị chiến lược gia người Argentina thừa nhận tình thế hiện tại của CLB rất mong manh, nhưng bản thân Quỷ đỏ là một tập thể mạnh mẽ.

Pochettino nhấn mạnh Man United cần tập trung giải quyết từng trận đấu một và lấy lại bản sắc chiến đấu. Sau thất bại nặng nề tại Anfield, ông cảm nhận được sự quyết tâm trong phòng thay đồ, nơi các cầu thủ khao khát cống hiến và chuyển biến cục diện tiêu cực. Champions League lúc này chính là đấu trường thích hợp nhất để Quỷ đỏ xốc lại tinh thần và tìm kiếm chiến thắng giải tỏa áp lực.

Tử huyệt hàng thủ

Theo dự đoán của Siêu máy tính Opta, Sporting CP được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút với 39.5% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng lấy trọn 3 điểm của Man United dừng lại ở mức 35.7%. Tỷ lệ hai đội chia điểm cũng chiếm tới 24.8%, biến cuộc chạm trán tại Alvalade trở thành một trong những trận đấu cân bằng nhất lượt trận thứ 5.

Sự thất thế của Man United xuất phát từ phong độ thi đấu sân khách cực kỳ tồi tệ tại đấu trường châu Âu. Quỷ đỏ hiện trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên sân khách tại Champions League (hòa 2, thua 4), trong đó thua cả 2 trận làm khách ở mùa giải năm nay. Nếu tiếp tục ngã ngựa tại Lisbon, Quỷ đỏ sẽ tiệm cận kỷ lục buồn 8 trận sân khách không thắng giai đoạn từ tháng 2-2004 đến tháng 12-2005.

Bài toán nan giải nhất đối với HLV Pochettino lúc này chính là sự mong manh của hệ thống phòng ngự. Man United thủng lưới 34 bàn trên mọi đấu trường, riêng tại Champions League họ để đối phương ghi 2 bàn trở lên ở cả 3 trận đấu gần nhất (nhận tổng cộng 8 bàn thua). Trong lịch sử tham dự giải đấu cúp danh giá nhất châu lục, Man United chưa từng để thủng lưới 2+ bàn trong 4 trận liên tiếp. Thất bại thảm hại 0-4 trước Liverpool tại Premier League cuối tuần qua càng làm lộ rõ sự mong manh của hàng thủ.

Đáng chú ý, qua 4 lượt trận đầu tiên tại Champions League mùa này, Man United đã trải qua tổng cộng 263 phút 20 giây ở thế bị đối phương dẫn bàn – chỉ số tệ thứ hai tại giải đấu, chỉ xếp sau Slovan Bratislava (293 phút 36 giây). Khó khăn lại càng chồng chất khi HLV Pochettino không thể có sự phục vụ của tiền đạo Matheus Cunha, người nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi lập cú đúp trước Roma ở lượt 4.

Về phía Sporting CP, đây là trận đấu đầu tiên của tân HLV Paulo Fonseca tại châu Âu. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã giành 3 chiến thắng sau 4 lượt trận tại Champions League mùa này. Thánh địa Alvalade đang là pháo đài vững chắc khi họ thắng 6 trong 8 trận sân nhà gần nhất tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng phải đối mặt với những cái dớp lịch sử. Chưa một ai trong số 5 HLV trưởng chính thức gần nhất của Sporting CP giành chiến thắng trong trận đầu tiên cầm quân tại Champions League, kể từ cột mốc của Paulo Bento vào tháng 9-2006.

Hơn nữa, thành tích đối đầu lại đang nghiêng về Quỷ đỏ. Trong 4 lần đụng độ trước đây tại C1/Champions League, Man Utd thắng tới 3 trận. Đại diện nước Anh cũng đang duy trì chuỗi 13 trận liên tiếp bất bại trước các CLB Bồ Đào Nha tại cúp Châu Âu (thắng 9, hòa 4) kể từ trận thua Benfica 1-2 hồi tháng 12-2005.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Sporting Lisbon:

Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Altimira, Doumbia; Catamo, Zalazar, Goncalves; Suarez

Manchester United:

Lammens; Yoro, Maguire, Martinez; Dalot, Mainoo, Tielemans, Dorgu; Mbeumo, Fernandes; Zirkzee

Ngày trở về Alvalade của Bruno Fernandes Cuộc thư hùng tại Lisbon mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với thủ quân Bruno Fernandes. Đây là lần đầu tiên tiền vệ người Bồ Đào Nha chạm trán đội bóng cũ Sporting CP kể từ khi rời sân Alvalade để chuyển sang Old Trafford vào tháng 1-2020. Fernandes chia sẻ Sporting luôn có một vị trí trân trọng trong tim bởi đây là nơi đầu tiên tin tưởng vào tiềm năng của anh. Trước những tranh cãi xung quanh việc gia hạn hợp đồng khi anh chuẩn bị bước vào năm cuối ràng buộc, Bruno Fernandes đưa ra thông điệp: Chiến thắng quan trọng hơn hợp đồng. Thủ quân của Quỷ đỏ khẳng định ưu tiên duy nhất lúc này là đưa CLB trở lại vị thế vốn có, thay vì bận tâm đến tương lai cá nhân.

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