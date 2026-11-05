Mikel Arteta không hài lòng dù Arsenal tiếp tục thắng

Đánh bại Slavia Prague 2-1 giúp đại diện nước Anh duy trì chuỗi trận bất bại và vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự thất vọng về màn trình diễn trong hiệp hai của các học trò.

HLV Arteta. Ảnh THX

Arsenal tưởng chừng đã có một buổi tối thi đấu nhàn nhã khi vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Noni Madueke và Viktor Gyokeres. Trong 45 phút đầu tiên, Pháo thủ làm chủ hoàn toàn thế trận và không cho đội chủ nhà Slavia Prague thực hiện bất kỳ cú sút trúng đích nào.

Chia sẻ với kênh truyền hình TNT Sports sau trận đấu, HLV Mikel Arteta thừa nhận đội bóng của ông đã thi đấu ở mức độ rất cao, thậm chí có những thời điểm xuất sắc vượt trội và lẽ ra tỷ số phải là 3-0 hoặc 4-0.

Tuy nhiên, kịch bản trong hiệp hai lại đảo ngược hoàn toàn. Slavia Prague vùng lên mạnh mẽ với 16 cú sút hướng về phía khung thành Arsenal, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 90 nhờ công của Wiktor Nowak và đẩy đại diện Premier League vào những phút bù giờ đầy hỗn loạn.

Diễn biến trận đấu. Đồ họa Opta

HLV Arteta cho rằng các học trò của mình đã chơi "rất cẩu thả" và thi đấu cực kỳ xa rời các tiêu chuẩn tối thiểu mà ông yêu cầu. Arteta cho biết ông đã cảnh báo các học trò ngay ở giờ nghỉ rằng Slavia Prague là đội bóng có tinh thần chiến đấu kiên cường, sẽ không ngừng chạy và nỗ lực tạo ra sự hỗn loạn. Thế nhưng, Arsenal lại mất hoàn toàn quyền kiểm soát, liên tục chuyền hỏng, phá bóng không an toàn và hoàn toàn rời xa cấu trúc chơi bóng quen thuộc.

“Tôi cần những tiêu chuẩn cao hơn”

Nhìn nhận một cách công bằng, Arteta cũng bày tỏ sự thông cảm đối với khối lượng vận động khổng lồ của các cầu thủ. Chiến thắng tại Prague đánh dấu trận đấu sân khách thứ 11 của Arsenal kể từ đầu mùa giải — một con số đáng ngạc nhiên khi họ mới chỉ chơi 5 trận tại sân nhà Emirates tính đến đầu tháng 11. Đây cũng là chuyến làm khách thứ ba liên tiếp của Pháo thủ chỉ trong vòng bảy ngày.

Tỷ lệ bàn thắng dự kiến của Arsenal kém hơn chủ nhà. Đồ họa Opta

Mặc dù đánh giá cao nỗ lực vượt khó và giá trị của 3 điểm trên sân khách giúp Arsenal vững vàng ở vị trí thứ ba vòng bảng Champions League, Arteta khẳng định lịch thi đấu không thể trở thành cái cớ cho sự giảm sút về mặt chất lượng chơi bóng. Thuyền trưởng của Arsenal quả quyết rằng tiêu chuẩn của toàn đội bắt buộc phải cao hơn nữa nếu muốn hướng tới những danh hiệu lớn.

Ở trận này, Arsenal thực hiện 6 sự thay đổi so với chiến thắng 1-0 trước Liverpool cuối tuần qua. Tuy vậy, trụ cột Declan Rice vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút và mang băng đội trưởng. Arteta lên tiếng bảo vệ quyết định này khi cho biết tình thế trận đấu đòi hỏi sự có mặt của Rice, đồng thời tiền vệ người Anh đã được nghỉ ngơi ở trận đấu với Fleetwood trước đó nên hoàn toàn đủ thể lực để cống hiến.

Việc trung vệ Ezri Konsa phải rời sân nhường chỗ cho Mosquera không phải do chấn thương, mà là để giữ sức. Một tin vui cho Arsenal là trung vệ William Saliba lần đầu tiên quay trở lại danh sách đăng ký thi đấu kể từ sau chấn thương lưng, dù trung vệ người Pháp chỉ ngồi trên băng ghế dự bị suốt 90 phút.

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