Đó là cuộc hội ngộ tràn đầy cảm xúc khi Kevin De Bruyne – biểu tượng vĩ đại nhất trong kỷ nguyên vàng của Man City – một lần nữa trở lại sân đấu mà anh từng làm chủ suốt một thập kỷ.

Khi Kevin De Bruyne bước qua đường hầm Etihad, theo bình luận của tờ Independent, thì đó vừa là niềm hân hoan lớn nhất, vừa là mối đe dọa tiềm ẩn bậc nhất đối với nửa xanh thành Manchester.

Trong tròn 10 năm cống hiến cho Etihad, tiền vệ tài hoa người Bỉ đã ghi dấu ấn đậm nét với 108 bàn thắng, 170 đường kiến tạo, nâng cao 19 danh hiệu lớn nhỏ và cùng CLB hoàn tất hai cú ăn ba lịch sử. Trong mắt Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, De Bruyne đơn giản là cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác lên mình chiếc áo xanh Man City.

Tại đấu trường Champions League danh giá, anh đã in dấu giày vào 41 bàn thắng sau 72 trận (16 bàn, 25 kiến tạo), thành tích ngang bằng với Erling Haaland (41 bàn sau 42 trận) và chỉ chịu xếp sau tượng đài Sergio Aguero (43 bàn).

Mùa hè 2025, chuyến phiêu lưu tại Manchester khép lại để De Bruyne mở ra chương mới cùng Napoli. Giữa những cơn bão truyền thông bủa vây xung quanh 114 cáo buộc vi phạm quy định tài chính mà Man City đang phải gánh chịu, De Bruyne vẫn dành trọn tình cảm vẹn nguyên cho đội bóng cũ.

Anh chia sẻ đầy xúc động rằng dù phán quyết trong tương lai có ra sao, trong tâm trí anh, 6 chức vô địch Premier League cùng những giọt mồ mồ hôi trên mặt cỏ Etihad vẫn là những giá trị vĩnh cửu, không một quyết định nào có thể xóa mờ.

De Bruyne trong màu áo Napoli. Ảnh THX

Tại Italy, De Bruyne đang nỗ lực hòa nhập với tư duy chiến thuật của HLV Max Allegri. Chiến lược gia giàu kinh nghiệm muốn kéo anh lùi sâu đá như một nhạc trưởng nhằm tiết kiệm thể lực và kéo dài sự nghiệp đỉnh cao, cho dù De Bruyne thừa nhận anh vẫn luôn khát khao không gian tự do của một hộ công. Đúng như người đàn em Doku từng nhận xét, phẩm chất thiên tài của De Bruyne là điều không bao giờ mai một, anh luôn biết cách thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một cái vung chân xuất thần.

Enzo Maresca và bài toán cân bằng giữa những áp lực

Ở phía đối diện, Man City dưới triều đại HLV Enzo Maresca lại đang trải qua những nốt trầm xao xuyến. Trận hòa 1-1 trước Fulham đã nối dài chuỗi trận không biết thắng tại Premier League lên con số 4 (3 hòa, 1 thua) – khoảng thời gian u ám nhất của họ kể từ đầu năm. Dẫu vậy, khi bước ra bầu không khí Champions League, Man City vẫn giữ được bản lĩnh với 2 chiến thắng liên tiếp trước RB Leipzig (3-2) và AEK Athens, thu về 9 điểm sau 4 lượt trận.

Thử thách dành cho HLV Maresca ở cuộc thư hùng này không chỉ là áp lực điểm số mà còn là "cái duyên" cầm quân. Thống kê từ Opta Analyst chỉ ra chiến lược gia người Italy vốn gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với các CLB đồng hương: ông mới chỉ thắng 4 trong tổng số 15 lần chạm trán các đội bóng Serie A (hòa 5, thua 6). Thất bại 1-2 của Chelsea dưới thời ông trước Atalanta vào tháng 12-2025 vẫn là một vết sẹo nhắc nhở về cái dớp đến từ đất nước hình chiếc ủng.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man City:

Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland Napoli:

Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang

Đây là trận đấu mà Erling Haaland hướng đến mục tiêu chinh phục cột mốc ghi bàn trong 5 trận Champions League liên tiếp lần thứ 4 trong sự nghiệp, một thành tích phi thường mà lịch sử giải đấu chỉ có Cristiano Ronaldo làm tốt hơn (5 lần).

Về phía Napoli, dù thiếu vắng hàng loạt quân bài quan trọng do chấn thương và án treo giò như Alisson Santos, Stanislav Lobotka, Alex Meret, đội trưởng Giovanni Di Lorenzo cùng trung vệ Rafa Marin, HLV Allegri vẫn sở hữu thứ vũ khí đáng sợ mang tên Scott McTominay. Cựu tiền vệ Man United đang bùng nổ rực rỡ với 7 bàn thắng trong 9 trận Champions League gần nhất, cho dù anh chưa từng một lần sút tung lưới Man City tại Etihad sau 7 lần ghé thăm trước đây.

Napoli không có nhiều hy vọng trong trận đấu trên sân Etihad tại Champions League vào lúc 3 giờ sáng mai 25-11, giữa bối cảnh Man City cần một chiến thắng để xua tan mây mù u ám tại giải quốc nội. Nhưng để chạm tay vào mục tiêu đó, họ phải vượt qua bước cản của Kevin De Bruyne, người thấu hiểu từng nhịp thở của Etihad và sẵn sàng viết nên một chương mới đầy nghiệt ngã chống lại đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh.

HỒ VIỆT