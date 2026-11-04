Hansi Flick tiết lộ điều hài lòng nhất trong chiến thắng Aston Villa

HLV Hansi Flick đã dành lời khen ngợi cho nỗ lực phòng ngự của các học trò trong trận đấu với Aston Villa, khi Barcelona giành chiến thắng 3-0 tại Champions League trên sân Camp Nou vào rạng sáng ngày 4-11.

HLV Hansi Flick đã dành lời khen ngợi cho nỗ lực phòng ngự. Ảnh: THX

Lần đầu tiên kể từ mùa xuân năm 2025, Barcelona giữ sạch lưới tại Champions League. Sau chuỗi 18 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới - bắt đầu từ chiến thắng ở trận lượt đi vòng tứ kết trước Borussia Dortmund cách đây 19 tháng - đoàn quân của HLV Hansi Flick cuối cùng đã ngăn chặn thành công các chân sút đối phương.

Một điểm cộng nữa là hàng phòng ngự 4 người trong trận này được lắp ghép từ những nhân sự không phải lựa chọn tối ưu nhất. Do Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen và Xavi Espart đều dính chấn thương, tiền vệ trẻ Brian Farinas - người mới chỉ có trận ra mắt vào cuối tuần trước - tiếp tục đảm nhận vị trí hậu vệ phải. Gerard Martin đá cặp với Pau Cubarsi ở trung tâm hàng thủ, còn Cancelo trấn giữ hành lang cánh trái. Trên băng ghế dự bị, không còn bất kỳ hậu vệ nào từ đội một có thể ra sân.

“Điều tuyệt vời nhất trong trận đấu này ư? Chính là việc giữ sạch lưới. Tôi rất vui vì chúng tôi đã phòng ngự thành công trước một hàng công mạnh như của Aston Villa”, HLV Flick chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu, “Tất nhiên, điều đó rất quan trọng. Họ là một đội bóng xuất sắc. Chúng tôi đã phòng ngự tốt và hài lòng với những gì thể hiện ở tuyến dưới. Mọi cầu thủ đều nỗ lực hết mình để bảo toàn mành lưới, đồng thời chúng tôi cũng ghi được các bàn thắng. Chúng tôi thực sự hài lòng”.

Mặc dù vậy, đội hình này vẫn bộc lộ sơ hở, tạo nhiều điều kiện cho đối phương có cơ hội ghi bàn. Sau khi Lamine Yamal mở tỷ số ở phút thứ 7, Aston Villa đã có quãng thời gian chiếm ưu thế.

Thủ môn Joan Garcia kịp thời cản phá cú sút từ Matty Cash, Cancelo chặn đứng các pha dứt điểm của Joao Gomes, trong khi cả Johan Manzambi và Nicolas Jackson đều có những cơ hội đưa Aston Villa trở lại trận đấu. Barcelona cũng có phần gặp may mắn: cầu thủ vào sân thay người bên phía Aston Villa là Leon Goretzka đã sút bóng trúng cột dọc, còn Tammy Abraham, Ibrahim Mbaye và Ross Barkley đều bỏ lỡ mục tiêu.

Barcelona hiện sẽ chuyển sự tập trung sang một trận cầu quan trọng khác vào cuối tuần này, đó là cuộc đối đầu với đội nhì bảng Atletico Madrid tại La Liga. Tuy nhiên, mối quan tâm hiện là tình hình thể trạng của tiền vệ chủ chốt Rodri.

Ngôi sao 30 tuổi này đã góp mặt ngay từ đầu trong trận đấu này, đảm nhận vị trí quen thuộc ở khu vực trung tâm hàng tiền vệ của đội chủ nhà. Tuy nhiên, khi Barcelona bước vào hiệp 2, cầu thủ từng khoác áo Man City này đã không còn xuất hiện trên sân.

Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha sau đó đưa tin Rodri đang gặp vấn đề ở bắp chân. Trong phần trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Flick đã được hỏi về tình trạng thể lực của tiền vệ trụ cột này.

Vị chiến lược gia người Đức giải thích với Movistar: “Rodri cảm thấy hơi khó chịu ở cơ bắp và chúng tôi sẽ phải chờ đến ngày mai để thực hiện các bài kiểm tra. Chúng tôi có 4 ngày để hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng với Atletico”.

LINH SƠN