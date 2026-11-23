Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ bạo loạn xảy ra sau trận đấu giữa PSS Sleman và Arema FC tại giải BRI Super League.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: THX

Sự việc xảy ra trên sân vận động Maguwoharjo hôm 21-11, thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý bóng đá Indonesia và quốc tế. Chủ tịch PSSI Erick Thohir xác nhận FIFA đã trực tiếp liên hệ, yêu cầu liên đoàn nhanh chóng làm rõ vụ việc. Đáng chú ý, vấn đề này được đề cập trong cuộc trao đổi tại trụ sở FIFA về công tác giáo dục an toàn và an ninh bóng đá.

“FIFA đã yêu cầu giải quyết vấn đề này. Chúng tôi cũng vừa có cuộc họp tại trụ sở FIFA về giáo dục an toàn và an ninh”, Erick Thohir chia sẻ với truyền thông tại sân vận động Pakansari ở Bogor hôm 22-11.

Trận đấu giữa PSS Sleman và Arema FC thuộc khuôn khổ BRI Super League 2026/2027 trên sân Maguwoharjo đã kết thúc trong cảnh hỗn loạn. Căng thẳng trên khán đài leo thang sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau thất bại của đội chủ nhà PSS Sleman. Một số cổ động viên quá khích đã tràn xuống sân, gây mất trật tự và khiến công tác an ninh tại sân vận động rơi vào tình trạng báo động.

Không thể chấp nhận tình trạng bạo loạn

Theo ông Erick Thohir, vụ việc hiện được nhiều bên liên quan phối hợp điều tra, trong đó có cảnh sát, chính quyền địa phương và các CLB.

“Rất nhiều bên liên quan, bao gồm cảnh sát, chính quyền địa phương và các CLB, đã tổ chức thảo luận và tiến hành điều tra sâu rộng về sự việc giữa PSS Sleman và Arema FC”, người đứng đầu PSSI cho biết.

Erick Thohir khẳng định sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi gây rối nào trong sân vận động. Ông đã yêu cầu ban tổ chức giải đấu và Ủy ban Kỷ luật PSSI (Komdis) xử lý vụ việc một cách nghiêm túc, minh bạch và kiên quyết.

“Tôi đã chuyển vấn đề này đến ban tổ chức giải và Ủy ban Kỷ luật để xem xét nghiêm túc”, Erick Thohir nhấn mạnh.

PSS Sleman có thể bị trừ điểm

Chủ tịch PSSI cũng thúc giục Ủy ban Kỷ luật sớm đưa ra hình phạt đủ sức răn đe đối với PSS Sleman, đội bóng chủ nhà trong trận đấu xảy ra bạo loạn.

Thậm chí, ông không loại trừ khả năng đội bóng này phải nhận án phạt trừ điểm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm và kết quả điều tra.

“Nếu cần thiết phải trừ điểm, dù là trong năm nay hay năm sau, tôi cũng không thể nói trước. Tôi đã đề cập vấn đề này ngay tại sân vận động. Đây chắc chắn sẽ là một hình phạt rất nặng”, Erick Thohir nói.

Việc FIFA trực tiếp vào cuộc cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn bạo lực sân cỏ tại Indonesia. Những án phạt mang tính răn đe, kể cả trừ điểm đội chủ nhà, có thể trở thành phép thử đối với quyết tâm cải tổ an ninh bóng đá của PSSI.

PHẠM QUANG