Indonesia, Thái Lan quyết nối bước Việt Nam dự U17 Asian Cup

U17 Indonesia và U17 Thái Lan đang đứng trước cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup U17 năm 2027, qua đó có thể cùng Việt Nam tạo nên dấu ấn cho bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi châu lục.

U17 Việt Nam và HLV Cristiano Roland trong buổi gặp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar. Ảnh: VFF

Tại bảng A vòng loại U17 Asian Cup 2027, U17 Indonesia hiện xếp thứ hai với 6 điểm sau hai trận, bằng điểm đội đầu bảng Afghanistan nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp vào ngày 17-11 trên sân Thuwunna tại Yangon. Đây được xem là trận đấu mang tính quyết định đối với cơ hội giành vé của đại diện Đông Nam Á.

Cơ hội cho Indonesia và Thái Lan

Theo thể thức vòng loại, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành quyền vào vòng chung kết. Vì vậy, chiến thắng trước Afghanistan sẽ giúp Indonesia chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua.

Ở bảng B, U17 Thái Lan đang có thành tích toàn thắng sau hai lượt trận và dẫn đầu bảng. Đội bóng xứ chùa vàng sẽ gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 17-11 trên sân Buriram. Ba điểm ở trận đấu này sẽ giúp Thái Lan có thêm lợi thế trước cuộc đối đầu với Iraq ở lượt cuối.

Trong khi Indonesia và Thái Lan vẫn nắm quyền tự quyết, nhiều đội bóng Đông Nam Á khác đang gặp khó khăn. Tại bảng A, Myanmar, Philippines và Campuchia phải cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ mạnh như chính Indonesia và Afghanistan. Ở bảng D, U17 Lào đã thua cả hai trận đầu tiên, còn Brunei nhận ba thất bại liên tiếp.

Singapore cũng đối mặt nguy cơ bị loại khi phải cạnh tranh với Ấn Độ và Palestine. Trong khi đó, Malaysia vẫn nuôi hy vọng đi tiếp nhưng cần theo dõi kết quả các trận đấu tại bảng E. Harimau Malaya sẽ chạm trán Ấn Độ ở lượt trận cuối.

Hiện U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đã chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup U17 năm 2027. Đội bóng của HLV Cristiano Roland giành quyền góp mặt nhờ thành tích lọt vào tứ kết giải đấu năm 2026.

Bên cạnh Việt Nam, chín đội tuyển khác cũng đã có suất tham dự vòng chung kết, gồm chủ nhà Uzbekistan, Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Tajikistan. Các đội tuyển còn lại sẽ phải cạnh tranh thông qua vòng loại.

U17 Việt Nam nuôi mục tiêu lớn

Việc Indonesia và Thái Lan đứng trước cơ hội giành vé dự Asian Cup U17 năm 2027 mang đến tín hiệu tích cực cho bóng đá trẻ Đông Nam Á. Tuy nhiên, vượt qua vòng loại mới chỉ là bước đầu, bởi sân chơi châu lục sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và khả năng cạnh tranh.

Với U17 Việt Nam, việc sớm có vé dự vòng chung kết là lợi thế đáng kể. Đội bóng có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện lối chơi và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào những cuộc đối đầu với các nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Nếu Indonesia và Thái Lan cùng góp mặt, Đông Nam Á sẽ có thêm đại diện để khẳng định vị thế ở giải đấu này. Điều quan trọng không chỉ là số lượng đội tuyển tham dự, mà còn là khả năng tạo nên dấu ấn thực sự. Bóng đá trẻ khu vực cần những bước tiến về chất lượng để thu hẹp khoảng cách với châu lục, thay vì chỉ dừng lại ở mục tiêu giành vé dự vòng chung kết.

U17 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành vé, nhưng hành trình phía trước mới thực sự là phép thử về năng lực của bóng đá trẻ nước nhà. Tuy nhiên, giành vé không đồng nghĩa với việc đã đủ sức cạnh tranh ở vòng chung kết. U17 Việt Nam cần tận dụng quãng thời gian chuẩn bị để hoàn thiện chiến thuật, cải thiện thể lực và nâng cao bản lĩnh trước những đối thủ mạnh. Mục tiêu không nên chỉ là góp mặt, mà phải hướng đến khả năng tiến sâu và tạo dấu ấn thực sự.

Và việc U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 World Cup sắp tới là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Cristiano Roland làm được điều đó.

Hôm qua 15-11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã đến thăm, động viên đội tuyển U17 Việt Nam đang tập huấn tại Doha, trong giai đoạn hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho U17 World Cup 2026.

Tại đây, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội luôn nuôi dưỡng những mục tiêu lớn và đã cùng nhau nỗ lực chinh phục các mục tiêu kể từ ngày đầu tiên gắn bó. Đội tuyển mong muốn thể hiện tinh thần chiến đấu, ý chí của người Việt Nam tại đấu trường thế giới.

Tại U17 World Cup, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand. U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U17 Bỉ (ngày 20-11), U17 New Zealand (23-11) và U17 Mali (26-11).

PHẠM QUANG