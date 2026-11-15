Ông Khiev Sameth tái đắc cử Chủ tịch AFF

Ngày 15-11, Đại hội thường niên và Bầu cử Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) nhiệm kỳ 2026-2030 đã diễn ra tại thủ đô Manila (Philippines), với sự tham dự của đại diện 12 liên đoàn thành viên. Ông Khiev Sameth tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch AFF.

Ông Khiev Sameth (bên trái). Ảnh: VFF

Đại hội có sự tham dự của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của AFF trong nhiệm kỳ vừa qua, thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn, tài chính, đồng thời trao đổi về định hướng phát triển bóng đá Đông Nam Á trong nhiệm kỳ 2026–2030. Các nội dung trọng tâm gồm phát triển hệ thống giải đấu cấp đội tuyển quốc gia và CLB, bóng đá nữ, futsal và công tác đào tạo trẻ.

Do không có cạnh tranh ở các vị trí ứng cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách lãnh đạo và thành viên Hội đồng AFF nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Khiev Sameth tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2026–2030.

Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp ông Khiev Sameth được bầu chọn làm Chủ tịch AFF.

KHÁNH VÂN