Trận Jordan - Australia dời địa điểm, U17 Việt Nam vẫn đá World Cup

Tình hình an ninh bất ổn tại khu vực Trung Đông đang tạo ra những xáo trộn đáng kể trong lịch thi đấu bóng đá quốc tế đang diễn ra tại khu vực này.

Trận giao hữu quốc tế giữa Australia và Jordan dự kiến diễn ra tại Amman (Jordan) vào ngày 18-11 đã được chuyển đến Doha (Qatar), sau khi các vấn đề an ninh được đặt ra. LĐBĐ Australia (FA) cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Australia tiết lộ các cầu thủ Australia "gần như đồng lòng" bày tỏ quan điểm trận đấu nên được dời địa điểm.

Bối cảnh an ninh tại Jordan trở nên căng thẳng sau khi nước này tiến hành các cuộc không kích vào Syria vào cuối tháng trước để "trả đũa" vụ tấn công nhà thờ khiến 9 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Mặc dù những cuộc tấn công như vậy là hiếm ở Jordan, nhưng một sĩ quan an ninh đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại Amman trong tháng này.

Giám đốc điều hành FA, Martin Kugeler, bày tỏ: "Chúng tôi rất biết ơn Liên đoàn Bóng đá Jordan đã chấp nhận di chuyển trận đấu. Chúng tôi biết đội tuyển và người hâm mộ Jordan đã rất mong chờ được chào đón chúng tôi tại Amman”. Ông cũng cho biết Australia mong muốn được chào đón Jordan đến Australia trong tương lai.

Trước đó, Jordan cũng đã hủy trận giao hữu với Indonesia theo yêu cầu của phía đội khách. Các trận giao hữu của Australia với Qatar và Jordan vốn là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2017 – giải đấu đã bị hoãn đến tháng 12 năm sau cũng vì bấn ổn tại Vùng Vịnh.

Ở chiều ngược lại, FIFA đã xác nhận World Cup U17 – giải đấu mà U17 Việt Nam lần đầu góp mặt – sẽ khởi tranh đúng kế hoạch vào ngày 19-11 tại Qatar, bất chấp việc Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) quyết định rút đội tuyển nước này khỏi giải đấu vì lo ngại an ninh. Trong lá thư gửi các cầu thủ, US Soccer cho biết đã hủy trại huấn luyện trước giải và việc tham dự "trong bối cảnh tình hình hiện tại", đồng thời nhấn mạnh: "Sự an toàn của các cầu thủ và nhân viên sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Quyết định của Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao nước này cập nhật khuyến cáo du lịch đối với Qatar vào tháng trước, kêu gọi công dân Mỹ cân nhắc lại việc đi lại do nguy cơ xung đột vũ trang. Tuy nhiên, FIFA khẳng định các đánh giá an ninh của họ "không thay đổi" và "không có diễn biến mới nào ảnh hưởng đến tình hình an ninh xung quanh giải đấu".

FIFA cũng nhấn mạnh Qatar đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế trong những tuần gần đây, bao gồm chặng đua Qatar Grand Prix của MotoGP. Giải U17 World Cup sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12.

LONG KHANG