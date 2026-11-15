Bóng đá trong nước

U17 Việt Nam hoàn tất giai đoạn tập huấn trước thềm World Cup

SGGPO

Chiều 14-11, đội tuyển U17 Việt Nam đã thi đấu tập huấn gặp U17 Panama và hòa với tỷ số 1-1. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam trong trận gặp U17 Panama. Ảnh: VFF
Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam trong trận gặp U17 Panama. Ảnh: VFF

Ở trận đấu này, U17 Việt Nam bị đối thủ dẫn trước trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, đội tuyển tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và được hưởng phạt đền khi Chu Ngọc Nguyễn Lực bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền vệ này thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, quân bình tỷ số 1-1 cho U17 Việt Nam.

Tỷ số hòa được giữ nguyên đến hết trận. Như vậy, U17 Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn tập tại Qatar, sẵn sàng bước vào thử thách tại VCK FIFA U17 World Cup 2026. Trong giai đoạn tập huấn vừa qua, U17 Việt Nam đã có 5 trận tập huấn, gồm 3 trận tại Hàn Quốc, gặp đội U17 Fiji tại UAE trước khi gặp U17 Panama.

Sau trận đấu, Ban huấn luyện sẽ tiến hành chốt danh sách chính thức gồm 21 cầu thủ tham dự giải theo quy định của Điều lệ. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20-11, tiếp đó lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23-11 và U17 Mali ngày 26-11 tại bảng G.

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KHÁNH VÂN

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