Đại sứ Việt Nam tại Qatar thăm và động viên thầy trò đội U17 Việt Nam

Trước thềm VCK U17 World Cup khởi tranh, ngày 15-11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã đến thăm, động viên đội tuyển U17 Việt Nam đang tập huấn tại Doha.

HLV Roland thay mặt toàn đội U17 Việt Nam nhận quà lưu niệm từ Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp. Ảnh: VFF

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ đội tuyển tại Qatar – quốc gia có tình yêu bóng đá sâu sắc và là nơi ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, việc giành quyền tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026 là thành quả đáng tự hào, đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. Thành quả này đến từ quá trình tập luyện nghiêm túc, sự dẫn dắt của Ban huấn luyện, cùng tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng của các cầu thủ.

Đây không chỉ là cơ hội để các cầu thủ tranh tài với những đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới mà còn là dịp học hỏi, trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh. Đại sứ mong muốn toàn đội bước vào giải đấu với sự tự tin, quyết tâm, giữ vững kỷ luật, phát huy sức mạnh tập thể và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù kết quả ra sao, các cầu thủ cần nỗ lực cao nhất, thể hiện hình ảnh đẹp về đất nước, con người và tinh thần tuổi trẻ Việt Nam.

HLV Cristiano Roland phát biểu tại buổi gặp gỡ

Thay mặt đội tuyển, HLV trưởng Cristiano Roland bày tỏ vinh dự khi được gặp gỡ Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh hành trình giành vé dự FIFA U17 World Cup là chặng đường đầy nỗ lực, đồng thời đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

HLV Cristiano Roland cho biết Ban huấn luyện và các cầu thủ đều ý thức rõ những thử thách đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, toàn đội luôn nuôi dưỡng những mục tiêu lớn và đã cùng nhau nỗ lực chinh phục các mục tiêu kể từ ngày đầu tiên gắn bó. Đội tuyển mong muốn thể hiện tinh thần chiến đấu, ý chí của người Việt Nam tại đấu trường thế giới.

“Với sự đồng hành và ủng hộ của Đại sứ quán, cùng sự cổ vũ của người hâm mộ, sức mạnh của toàn đội chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. U17 Việt Nam sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất vì đất nước, tiếp tục phát triển và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Đội U17 Việt Nam đã khép lại chương trình tập huấn bằng trận hòa 1-1 trước U17 Panama vào ngày 14-11. Sau trận đấu này HLV Roland cũng chốt danh sách đăng ký tham dự giải theo điều lệ.

ĐOÀN NHẬT