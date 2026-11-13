Hủy trận giao hữu giữa đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam

Cuộc so tài giữa đội tuyển Nhật Bản và Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 30-12 đã được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản thông báo hủy vào ngày 13-11. Cùng với đó, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Qatar vào đầu năm 2027 khả năng cũng không còn.

Trận đấu với Kyrgyzstan vào ngày 17-11 tới đây có thể là trận tất niên năm 2027 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trận giao hữu này dự kiến diễn ra tại Nhật Bản trên hành trình sang Qatar tham dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là trận đấu cần thiết của đội tuyển Nhật Bản khi tại Asian Cup 2027 họ cùng bảng với một đại diện của Đông Nam Á là Indonesia. Vì thế trận đấu với Việt Nam ít nhiều đem lại bổ ích cho họ.

"Chúng tôi rất tiếc vì không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ và những người đang mong chờ trận giao hữu với Việt Nam ngày 30-12", Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto nói chiều 13-11, "Sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn và cân nhắc toàn diện hoạt động của đội tuyển quốc gia, chúng tôi quyết định hủy trận đấu".

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đang hướng đến kết quả tích cực tại giải giao hữu đang diễn ra trên sân Thiên Trường. Ảnh: ANH KHOA

Với việc hủy trận giao hữu vào ngày 30-12, trận gặp Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường ngày 17-11 tại giải giao hữu quốc tế 2026 có thể là trận cuối cùng trong năm của đội tuyển Việt Nam. Đồng thời đó cũng là trận cuối mà HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trước khi ông hết hợp đồng.

Một trận giao hữu khác của đội tuyển Việt Nam dự kiến diễn ra vào đầu năm 2027 gặp Qatar khả năng cũng sẽ bị hủy. Bởi trận đấu ấy nằm trong kế hoạch để đội tuyển Việt Nam “hâm nóng” trên đường sang Saudi Arabia tham dự Asian Cup 2027.

KHÁNH VÂN