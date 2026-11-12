U23 Qatar hẹn tranh vô địch cùng U23 Việt Nam

Sau trận ra quân gặp U23 Singapore với kết quả bất phân thắng bại, các cầu thủ U23 Qatar đã giành trọn 3 điểm trong cuộc so tài cùng U23 Thái Lan vào chiều 12-11 ở trận đấu đầu tiên lượt thứ hai giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 ở Gia Lai.

U23 Qatar vượt qua U23 Thái Lan để mở rộng hy vọng tranh ngôi vô địch. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hai đội cùng nhập cuộc khá thận trọng, U23 Thái Lan vốn chưa có điểm nào đã nỗ lực giành chiến thắng trước U23 Qatar để giữ hy vọng tranh vị trí cao tại giải lần này, nhưng hạn chế ở hàng tấn công không thể giúp họ làm nên chuyện.

U23 Thái Lan sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận, nhưng khi các chân sút loay hoay tìm cách tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của đối phương thì họ lại nhận bàn thua sớm. Phút thứ 8, U23 Qatar vượt lên dẫn trước với bàn mở tỷ số của Yamaan Jarrar.

Hàng phòng ngự U23 Thái Lan mất sự tập trung sau bàn thua, nhiều thời điểm tạo cơ hội cho đối phương uy hiếp vòng 16m50. Phút 18, đội bóng Đông Nam Á thua tiếp bàn thứ 2, lần này đến từ cú đánh đầu của Elsayed Saleh.

Hàng công của U23 Thái Lan khá vô duyên trước sự chắc chắn của các hậu vệ và thủ môn U23 Qatar.

Bị dẫn cách biệt 2 bàn, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình cố gắng tìm bàn gỡ trong hiệp đấu còn lại. Nhưng đến phút bù giờ cuối cùng (90+3), U23 Thái Lan mới kịp có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ chấm phạt 11m do công của Phongsakon.

Với kết quả trên, Thái Lan chưa có điểm nào. Trong khi đó U23 Qatar đạt 4 điểm, chờ đội chủ nhà U23 Việt Nam ở trận cuối cùng vào tối 14-11, trận đấu mang ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch.

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