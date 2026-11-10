U23 Qatar bất phân thắng bại cùng U23 Singapore

Trận đấu đầu tiên của giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế 2026 tại Gia Lai vào ngày 10-11 giữa hai đội U23 Qatar và U23 Singapore khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Hàng phòng ngự chặt chẽ của U23 Singapore đã giúp họ cầm hòa U23 Qatar ở trận ra quân. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Các cầu thủ U23 Qatar với thể hình và thể lực trội hơn đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Các pha lên bóng của đại diện Tây Á chủ yếu được triển khai từ hai biên và tạt vào trung lộ của U23 Singapore.

Ở bên kia sân, lối chơi “không chiến” vốn là thế mạnh của bóng đá Singapore nên họ không quá bất ngờ để tiếp đón bài tấn công của U23 Qatar. Hàng thủ của họ có hiệp đấu khá vất vả, nhưng được tổ chức tốt cùng ngày đấu xuất sắc của thủ môn Yazid đã nhiều phen cứu thua cho đội nhà. Hàng thủ nhiều tầng cùng với việc vận hành chặt chẽ đã giúp Singapore đứng vững trước sức ép của đối phương.

U23 Qatar kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của đối phương. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Cầm bóng và tấn công nhiều, nhưng hàng công của U23 Qatar thiếu 1 tay săn bàn thực thụ nên không thể xuyên thủ hệ thống phòng ngự của đối phương. Từ giữa hiệp 1, trận đấu diễn ra khá chậm, Qatar như thể rình rập chờ cơ hội “ra đòn”. Trong khi Singapore vẫn tập trung đá phòng ngự nên hiệp đầu khép lại với tỷ số 0-0 khá tẻ nhạt.

Sang hiệp hai, Singapore dần đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, lối chơi của họ vẫn thiên về sự thận trọng, chặt chẽ tranh chấp quyết liệt ở phần sân nhà. Thế nên dù luôn có số đông trước vòng 16m50 đối phương nhưng các chân sút của Qatar khá bế tắc trong mục tiêu tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của đối phương. Ngoài ra, lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm của Singapore cũng phần nào làm chùn chân các tiền đạo Qatar.

KHÁNH VÂN