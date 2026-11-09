HLV Đinh Hồng Vinh: Đội hình U23 hiện nay là lứa tiếp nối của bóng đá Việt Nam

Theo thông lệ các giải đấu quốc tế, một ngày trước khi giải nhập cuộc, HLV trưởng các đội tiến hành buổi họp trao đổi thông tin cùng giới truyền thông.

HLV và đại diện cầu thủ các đội U23 Việt Nam (giữa), U23 Singapore (bên trái) và U23 Qatar. Ảnh: HOÀNG TÙNG

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao giải giao hữu quốc tế U23 tại Gia Lai, xem đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ chuẩn bị cho các mục tiêu trong tương lai.

“Tham dự giải lần này, U23 Việt Nam có sự kết hợp giữa một số cầu thủ vừa tham dự ASIAD và những gương mặt mới. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối của bóng đá Việt Nam. Trong đợt tập trung này, chúng tôi có 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước”, ông Đinh Hồng Vinh nói.

Nhà cầm quân chuyên phụ trách đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian qua cho biết, với quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu lần này, ông cùng các cộng sự mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến các giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Ông Vinh khẳng định: “Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 có chất lượng tốt nhất trong tương lai”.

“Chúng tôi hướng đến năm 2027 với những giải đấu quan trọng như VCK U23 châu Á và xa hơn là Olympic. Tương tự ba năm trước, dù quỹ thời gian chuẩn bị có phần gấp rút, nhưng những thành công trong năm 2025 và 2026 đã là câu trả lời. Trận đấu với U23 Qatar ở lượt trận cuối sẽ là trải nghiệm tốt cho cả những cầu thủ cũ lẫn các gương mặt mới. Chúng tôi sẽ thể hiện khát khao cống hiến để có một giải đấu thành công”, ông Vinh nhấn mạnh.

Cùng tham dự buổi họp báo có HLV của các đội U23 Qatar và U23 Singapore. HLV đội U23 Thái Lan không dự kịp do đội U23 Thái Lan đến chiều 9-11 mới đến Pleiku nhưng đã gởi video phát biểu của mình đến Ban tổ chức:

HLV Chawatchai Damrong (Thái Lan): “Mục tiêu của chúng tôi luôn là thể hiện khả năng tốt nhất ở mỗi giải đấu. Việc được thi đấu với những đối thủ chất lượng là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trưởng thành. Trận mở màn gặp U23 Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi tin người hâm mộ sẽ rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này. Hy vọng các CĐV Thái Lan sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho đội tuyển tại giải”.

Đại diện Ban tổ chức, các đội tham dự giải cùng bộ phận chức năng tại buổi họp kỹ thuật vào chiều 9-11.

HLV Jose Angel Ziganda Lacunza (Qatar): “Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức vì sự đón tiếp nồng hậu. Giải đấu này là cơ hội rất tốt đối với chúng tôi, bởi trong thời gian dài vừa qua, đội chưa có nhiều điều kiện tập luyện và thi đấu. Đây là dịp để tôi làm việc cùng một số cầu thủ, giúp họ có thêm thời gian gắn kết và hiểu nhau hơn”.

HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim (U23 Singapore): “Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình và tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi cho rằng U23 Việt Nam là một đối thủ chất lượng, giúp chúng tôi có cơ hội kiểm chứng năng lực. Sự khác biệt nằm ở kinh nghiệm, và những trận đấu sắp tới sẽ là dịp để các cầu thủ hoàn thiện bản thân, tích lũy thêm những bài học cần thiết”.

KHÁNH VÂN