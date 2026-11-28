Đà Nẵng kiếm được trận hòa 0-0 trên sân của Bắc Ninh thuộc vòng 9 V-League 2026-2027, nhưng kết quả này khiến cả 2 đội bị nhóm có nguy cơ rớt hạng thu hẹp khoảng cách về điểm số.

Các cầu thủ Bắc Ninh (áo vàng) và Đà Nẵng (áo xanh) cầm hòa nhau. ẢNH: TÂM HÀ

Cuộc so tài giữa Bắc Ninh và Đà Nẵng vào tối 28-11 diễn ra trong bối cảnh cả 2 đều đang nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. Vì vậy, sự thận trọng được đặt lên hàng đầu khi không CLB nào muốn phải nhận thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Dù vậy, hàng phòng ngự của đôi bên vẫn có những thời điểm để lộ khoảng trống. Như phút thứ 9, Vital Hugo phát động phản công bằng đường chuyền sang cánh phải, từ đó Mai Xuân Quyết đưa bóng vào vòng cấm để Ngân Văn Đại bắt volley một chạm làm chao đảo khung thành Đà Nẵng.

Sau tình huống này, Đà Nẵng dần tạo được thế trận giằng co. Tuy nhiên, những nỗ lực đến từ Ivan Saponjic, Mai Sỹ Hoàng và Phạm Đình Duy chưa thể xuyên thủng được hàng thủ tổ chức khá chắc chắn của Bắc Ninh. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, HLV Lee Young-jin liên tục điều chỉnh chiến thuật và nhân sự nhằm tìm kiếm sự khác biệt. Tuy nhiên, những thay đổi của nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Đà Nẵng tiếp tục tỏ ra thiếu sắc bén trong những tình huống quyết định. Đáng tiếc nhất là cơ hội ở phút 85. Lopez tung đường chuyền dài thuận lợi để Phan Văn Long thoát xuống, nhưng lại không thắng được thủ môn Trần Văn Công trong thế đối mặt.

Cả Bắc Ninh lẫn Đà Nẵng vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm nguy hiểm. ẢNH: TÂM HÀ

Ở phần sân đối diện, HLV Paulo Foiani cũng không giấu giếm tham vọng giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Dẫu vậy, Brenner Marlos cùng các đồng đội gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành do Đỗ Sỹ Huy trấn giữ.

Tỉ số hòa 0-0 phản ánh khá đúng cục diện trận đấu, nhưng chắc chắn không thể khiến cả hai đội hài lòng.

HLV Lee Young-jin đã có điểm số đầu tiên sau 2 trận dẫn dắt Đà Nẵng. Tuy nhiên, đại diện đến từ sông Hàn đã trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Đà Nẵng tiếp tục đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách giữa họ với vị trí thứ 13 của Thể Công Viettel chỉ còn 4 điểm, trong khi thầy trò HLV Lee Young-jin đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, trận hòa giúp Bắc Ninh có 9 điểm và xếp thứ 11.

HỮU THÀNH