Đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn thắng duy nhất giúp Ninh Bình đánh bại chủ nhà Đà Nẵng với tỉ số 1-0, đồng thời khiến HLV Lee Young-jin nhận thất bại trong ngày ra mắt đội bóng sông Hàn.

Hoàng Đức tỏa sáng để mang về chiến thắng cho Ninh Bình. ẢNH: QUANG TIẾN

Cuộc so tài giữa Đà Nẵng và Ninh Bình tại vòng 8 V-League 2026-2027 nhận được nhiều sự chú ý khi đánh dấu trận đấu đầu tiên của HLV Lee Young-jin trên cương vị thuyền trưởng đội bóng sông Hàn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc, từng là trợ lý đắc lực của HLV Park Hang-seo ở các đội tuyển Việt Nam, được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng sinh khí mới cho Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trước đối thủ sở hữu lực lượng đồng đều và nhiều tuyển thủ như Ninh Bình, tân HLV Lee Young-jin đã không có màn ra mắt như mong đợi.

Sau khoảng 15 phút đầu thi đấu thận trọng, Ninh Bình dần kiểm soát thế trận và bắt đầu tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm. Sự khác biệt được tạo ra ở phút 24 bởi Hoàng Đức. Tiền vệ tuyển Việt Nam khởi xướng pha phối hợp, sau đó di chuyển vào vòng cấm đón đường căng ngang trả ngược của Trần Bảo Toàn rồi tung cú dứt điểm chìm, đánh bại thủ môn Đỗ Sỹ Huy.

Đến phút 35, Hoàng Đức có đường chọc khe thuận lợi để Lê Phát thoát xuống dứt điểm, buộc Sỹ Huy phải băng ra hết cỡ để cứu thua. Cuối hiệp 1, Phạm Gia Hưng đưa bóng vào lưới Đà Nẵng sau pha xử lý cá nhân khéo léo, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

HLV Lee Young-jin của Đà Nẵng có trận ra mắt V-League chưa vui.

Sang hiệp 2, Đà Nẵng chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của HLV Lee Young-jin kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ninh Bình. Phút 55, Joel Brandon Lopez Pissano thực hiện cú sút phạt hướng về góc gần, nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã phản xạ xuất sắc.

Khó khăn càng chồng chất với Đà Nẵng ở phút 74. Nguyễn Hồng Phúc có pha vào bóng nguy hiểm với Lê Phát và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trong tình cảnh chỉ còn 10 người, Đà Nẵng không thể tạo ra sức ép đủ lớn lên khung thành của Văn Lâm. Tình huống đáng chú ý cuối cùng đến ở phút 90+5, khi Joel Brandon Lopez Pissano thực hiện cú sút phạt đưa bóng đi cao hơn khung thành.

Chiến thắng trên sân Chi Lăng giúp Ninh Bình nâng tổng điểm lên 16, tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng Nam Định 3 điểm. Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng tiếp tục đứng thứ 10 với 9 điểm, chỉ còn hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng 3 điểm. Thất bại ngay trong ngày ra mắt cho thấy sự khốc liệt của V-League, đồng thời đặt ra nhiều thách thức với HLV Lee Young-jin trong hành trình nâng tầm đội bóng sông Hàn.

HỮU THÀNH