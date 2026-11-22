Tối 21-11, đội tuyển U17 Việt Nam ra sân tập chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp New Zealand, hướng đến mục tiêu giành điểm đầu tiên tại World Cup 2026.

U17 Việt Nam trên sân tập tối 21-11. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Sau trận ra quân với cường độ cao, ban huấn luyện ưu tiên giúp các cầu thủ lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất. Vì vậy, HLV Cristiano Roland chỉ yêu cầu nhóm cầu thủ đá chính chạy nhẹ quanh sân, tham gia một số trò chơi với bóng trước khi kết thúc buổi tập. Thời lượng vận động của nhóm này khoảng 30 phút.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị có khối lượng tập luyện nhiều hơn. Sau phần khởi động cùng chuyên gia thể lực, các cầu thủ chia thành hai nhóm để thực hiện những bài phối hợp, sau đó tiếp tục rèn luyện khả năng dứt điểm cầu môn.

Buổi tập bắt đầu lúc 19g15, nhằm giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu dưới ánh đèn. Trận đấu với U17 New Zealand ngày 23g11 sẽ diễn ra lúc 18g30 theo giờ địa phương, thời điểm trời bắt đầu tối tại Doha.

Những bữa ăn hợp khẩu vị giúp các cầu thủ cảm thấy ngon miệng, thoải mái hơn, đồng thời bảo đảm yêu cầu dinh dưỡng trong quá trình thi đấu.

Tinh thần toàn đội khá thoải mái sau màn trình diễn nhiều nỗ lực trước U17 Bỉ. Dù để thua với tỷ số sít sao 2-3, U17 Việt Nam đã cho thấy sự tự tin và khả năng cạnh tranh trước đối thủ được đánh giá cao, qua đó tạo thêm động lực hướng tới lượt trận tiếp theo.

Sau lượt trận đầu tiên, hai đội U17 Mali và U17 Bỉ cùng giành 3 điểm tạm dẫn đầu bảng. Trong khi U17 Việt Nam và U17 New Zealand chưa có điểm nào nên sẽ dốc sức cho cuộc so tài vào ngày 23-11 tới đây.

KHÁNH VÂN