Lần đầu góp mặt tại FIFA U17 World Cup, U17 Việt Nam sẽ mở màn hành trình bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20-11. Trước đối thủ vừa giành ngôi á quân châu Âu, thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trước thử thách lớn, nhưng cũng có cơ hội kiểm chứng sự tiến bộ sau gần hai tháng chuẩn bị.

Đội tuyển U17 Việt Nam là 1 trong 9 đại diện châu Á ở sân chơi lớn U17 World Cup. Ảnh: VFF

Thử thách đến ngay trận ra quân

Chiều 19-11, đội tuyển U17 Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Qatar trước khi bước vào trận đấu lịch sử. Không khí trên sân tập khá thoải mái. Ban huấn luyện chủ động giảm cường độ chuyên môn, tổ chức những trò chơi vận động và thi đấu đối kháng trên nửa sân để các cầu thủ giải tỏa áp lực.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo Bồ Đào Nha Nuno Gomes cũng ghé thăm, giao lưu và động viên toàn đội. Ông từng là đồng đội của HLV Cristiano Roland trong màu áo Benfica giai đoạn 2002-2004.

Sau gần hai tháng tập huấn, U17 Việt Nam đã có những bước chuẩn bị đáng kể tại Hàn Quốc, UAE và Qatar. Đội thắng U17 Fiji 2-0 trong trận giao hữu tại UAE, sau đó hòa U17 Panama 1-1 ở trận đấu tập cuối cùng tại Qatar. Những cuộc cọ xát này giúp các cầu thủ làm quen với đối thủ có thể hình, thể lực tốt hơn.

Tuy nhiên, U17 Bỉ là thử thách ở đẳng cấp khác. Đội bóng châu Âu vừa giành ngôi á quân U17 châu Âu 2026 sau khi hòa Italy 1-1 ở chung kết và thua 3-4 trong loạt luân lưu. Đây cũng là lần đầu tiên Bỉ góp mặt ở trận chung kết giải đấu này. Trong lịch sử U17 World Cup, họ từng ba lần tham dự và đạt thành tích tốt nhất là hạng ba năm 2015.

Trung vệ Preben Blondeel là gương mặt đáng chú ý của đội bóng do HLV Sven Vermant dẫn dắt. Cầu thủ thuộc biên chế Gent được chọn vào đội hình tiêu biểu U17 châu Âu 2026 nhờ khả năng phán đoán, chỉ huy hàng thủ và tranh chấp quyết liệt. Thủ môn Mattis Seghers cao 1,91m cũng là một lợi thế đáng kể về thể hình của đội bóng này.

Một chi tiết đáng chú ý là Bỉ không có lực lượng mạnh nhất khi sang Qatar. CLB Anderlecht không nhả một số cầu thủ trẻ, trong đó có tiền đạo Noa Ojea, người từng ghi bàn cho Bỉ ở trận chung kết U17 châu Âu. Dù vậy, đối thủ của U17 Việt Nam vẫn sở hữu đội hình có chất lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế đáng kể.

Tự tin để thể hiện khả năng

HLV Cristiano Roland hiểu rõ những khác biệt về trình độ giữa sân chơi châu Á và World Cup. Nhà cầm quân người Brazil yêu cầu các học trò giữ bản sắc, cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu. Ông cũng đặc biệt lưu ý yếu tố tâm lý, bởi các cầu thủ trẻ cần biết cách đứng vững sau những sai sót trong trận đấu.

Thầ trò HLV Cristiano Roland chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn chạm trán U17 Bỉ vào tối 20-11. Ảnh: VFF

“Tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Ở góc độ cầu thủ, thủ môn Lý Xuân Hòa cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ băng hình của U17 Bỉ. Điều khiến anh lưu ý là tốc độ triển khai bóng và khả năng áp sát liên tục của đối thủ. Trong khi đó, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ, quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Theo thể thức giải đấu, 48 đội được chia thành 12 bảng; hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội. Sau trận mở màn, U17 Việt Nam lần lượt gặp New Zealand ngày 23-11 và Mali ngày 26-11.

Với các cầu thủ ở tuổi 16, 17, lần đầu bước ra sân chơi thế giới là trải nghiệm đặc biệt. Trước mắt, U17 Bỉ sẽ là chướng ngại đầu tiên để thầy trò HLV Cristiano Roland nhận diện năng lực của mình. Điều người hâm mộ chờ đợi là các cầu thủ trẻ có thể chơi tự tin, giữ được bản lĩnh và thể hiện đúng những gì đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua.

GIA HUY