Đến làm khách trên sân của Đồng Nai với nhiều áp lực tại vòng 8 V-League vào tối 21-11, các cầu thủ Hà Nội FC đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng cách biệt 3-1.

Đồng Nai lại vào thế nguy hiểm khi trắng tay trên sân nhà ở vòng 8. Ảnh: ĐNFC

Ngôi sao sáng nhất mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng Thủ đô là tuyển thủ Hai Long với một pha kiến tạo và một siêu phẩm bàn thắng.

Xuất phát với đội hình mạnh nhất gồm đầy đủ 4 ngoại binh cùng dàn trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Chuẩn…, Hà Nội FC nhập cuộc đầy chủ động và sớm vây hãm vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 4 khi thủ môn Văn Chuẩn phải vào lưới nhặt bóng. Từ một pha phản công nhanh của Đồng Nai, Quốc Lộ thực hiện đường căng ngang hiểm hóc khiến Anh Tiệp lúng túng phá bóng thẳng về lưới nhà.

Bàn thua sớm khiến nhịp độ tấn công của đội khách phần nào chùng xuống, trong khi đội chủ nhà thi đấu đầy hưng phấn. Phải mất khoảng 10 phút sau, Hà Nội FC mới dần lấy lại thế trận nhưng vẫn gặp nhiều bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Đồng Nai. Trong bối cảnh đó, bộ đôi tiền vệ Văn Quyết – Hùng Dũng hoạt động không ngừng nghỉ để điều tiết trục giữa, kết hợp cùng những pha bứt tốc đầy khó chịu của Hai Long bên hành lang cánh trái.

Kinh nghiệm trận mạc và hiệu quả trong dứt điểm đã giúp Hà Nội FC giành 3 điểm quý giá trên sân Bình Phước. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại thành quả ở phút 35. Hai Long đi bóng tốc độ xuống biên trái rồi thực hiện quả tạt chuẩn xác để Yuval Sade bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Phong, quân bình tỷ số 1-1.

Bị gỡ hòa, Đồng Nai buộc phải đẩy cao đội hình tìm lại lợi thế. Phút 39, Anh Tiệp suýt chút nữa hóa tội đồ lần thứ hai khi kéo ngã Ivan trong vòng cấm. Rất may cho Hà Nội FC, tổ VAR đã vào cuộc và xác định tiền đạo của Đồng Nai rơi vào thế việt vị trước khi va chạm xảy ra.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra cởi mở và sôi nổi hơn khi cả hai đội đều quyết tâm giành trọn 3 điểm, đặc biệt là đội chủ nhà với mục tiêu không để mất điểm tại tổ ấm. Chính lối chơi đôi công của Đồng Nai lại vô tình tạo ra nhiều khoảng trống thuận lợi cho các mũi nhọn bên phía Hà Nội FC khai thác.

Phút 52, Hai Long tiếp tục khẳng định giá trị với pha solo kỹ thuật xâm nhập vòng 16m50 trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc găm thẳng bóng vào góc cao khung thành thủ môn Văn Phong, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

HLV Nguyễn Việt Thắng cùng các học trò tiếp tục bị kẹt ở khu vực cuối bảng. Ảnh: ĐNFC

Không còn gì để mất, HLV Việt Thắng liên tục đứng sát đường biên thúc giục các học trò dồn toàn lực tấn công. Đồng Nai tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nổi bật là tình huống dứt điểm của Văn Đức, nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Khoảng nửa cuối hiệp hai, Hà Nội FC chủ động giảm nhịp độ, cầm chắc bóng ở khu vực trung tuyến để bảo toàn thành quả. Đến những phút bù giờ, mọi nỗ lực tìm bàn gỡ của đội chủ nhà chính thức khép lại khi Xuân Tú lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Thủ đô.

Kết quả này giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, trong khi Đồng Nai tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối bảng.

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