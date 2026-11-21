Thành Chung đóng vai trò trụ cột hàng phòng ngự Hà Nội FC trong thời điểm Duy Mạnh điều trị chấn thương. Ảnh: VPF

Đội bóng Thủ đô có thể đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Công an Hà Nội (CAHN) hay Ninh Bình, nhưng lại bất ngờ đánh mất "nanh vuốt" khi chạm trán các đội bóng bị đánh giá thấp hơn là SHB Đà Nẵng và HAGL. Chính sự thất thường này khiến chuyến làm khách của họ trên sân Đồng Nai vào ngày 21-11 tới trở nên vô cùng khó lường.

Sau chiến thắng ấn tượng trước CAHN, những tưởng Hà Nội FC sẽ trở lại guồng quay đua tranh vào nhóm dẫn đầu thì họ lại gục ngã trước SHB Đà Nẵng ở vòng kế tiếp. Trận thua ấy làm chiếc ghế của HLV Kewell lung lay, nhưng sau đó đội bóng lại bất ngờ quật ngã đối thủ khó chịu là Ninh Bình. Niềm vui chưa tày gang, người hâm mộ Thủ đô tiếp tục hụt hẫng khi chứng kiến đội nhà trắng tay rời sân Pleiku ở vòng 7.

Điểm yếu lớn nhất của Hà Nội FC lúc này là sự mong manh khi đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự phản công chặt chẽ. Bên cạnh đó, hàng thủ đang rơi vào cảnh "chắp vá" do trung vệ trụ cột Duy Mạnh vắng mặt vì chấn thương. Việc đội để thủng lưới tới 12 bàn từ đầu mùa là con số đáng báo động, cho thấy cựu vương V-League dường như vẫn chưa sẵn sàng cho tham vọng chinh phục ngôi vương năm nay.

Sự thiếu ổn định của đội khách sẽ là cơ hội lớn cho chủ nhà Đồng Nai ở vòng 8. Dù đang đứng cuối bảng với 4 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng có tinh thần lên rất cao sau chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng mới đây. Khoảng cách với các đội xếp trên chỉ là 1 đến 2 điểm, mở ra hy vọng rõ rệt để Đồng Nai sớm thoát khỏi vị trí đội sổ trong cuộc đua trụ hạng.

Sự trở lại của Công Phượng giúp các cầu thủ Đồng Nai lên tinh thần trong thời gian qua. Ảnh: VPF

Xét về tương quan lực lượng, Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nếu không sớm khắc phục sự phập phù, họ hoàn toàn có thể bị Đồng Nai cầm chân, thậm chí nhận trái đắng. Một kết quả hòa sẽ làm hài lòng đội chủ nhà, nhưng chắc chắn không nằm trong tính toán của HLV Kewell, bởi Hà Nội FC buộc phải thắng để trở lại đường đua top đầu.

Trong thế trận giằng co sắp tới, khu trung tuyến sẽ là điểm nóng quyết định cục diện. Bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc của những cựu binh như Văn Quyết hay Hùng Dũng được kỳ vọng sẽ là "chìa khóa" giúp đại diện Thủ đô vượt khó để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Đồng Nai 1-2 Hà Nội FC

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