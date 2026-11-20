Tiếp đón SLNA ở vòng 8 V-League 2026-2027, Thể Công Viettel buộc phải giành chiến thắng để cải thiện vị trí ở nhóm cuối bảng, nhưng nhiệm vụ này không dễ dàng khi đội bóng xứ Nghệ vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu giải đấu (19g15, ngày 20-11).

Doãn Ngọc Tân cùng các cầu thủ Thể Công Viettel rất “khát” chiến thắng. ẢNH: MINH HOÀNG

Bước vào mùa giải 2026-2027 với tư cách đương kim á quân V-League, Thể Công Viettel đang trải qua khởi đầu vô cùng thất vọng. Sau 7 vòng đấu, đội bóng áo lính mới có 5 điểm, tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng - vị trí có nguy cơ xuống hạng.

Kể từ chiến thắng trước Đồng Nai ở vòng khai cuộc V-League, Thể Công Viettel đã trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua trên mọi đấu trường. Riêng tại AFC Champions League Two, Phan Tuấn Tài cùng đồng đội gần như chắc chắn phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Kết quả hiện tại không tương xứng với mức độ đầu tư cũng như tham vọng của CLB. Thành tích sa sút buộc HLV Velizar Popov phải rời ghế sau vòng 6, nhường lại nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng cho HLV Guilherme Almeida. Dù vậy, việc tân HLV người Brazil vốn xuất thân từ vị trí HLV thủ môn khiến sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa thể giúp CLB lập tức “đổi vận”.

Trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng đấu gần nhất, với bàn gỡ hòa của Doãn Ngọc Tân vào cuối trận dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian, cho thấy Thể Công Viettel vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Sự khốc liệt của V-League, với 2 suất xuống hạng trực tiếp, không cho phép Thể Công Viettel mãi loay hoay tìm lời giải cho những khó khăn của mình. Thực tế, đội bóng áo lính lúc này chỉ có một vấn đề cốt lõi cần giải quyết là chiến thắng. Trong khi các đội bóng phía trên đang nỗ lực gia tăng khoảng cách, cuộc đối đầu với SLNA có thể trở thành bước ngoặt của mùa giải đối với Thể Công Viettel.

Một chiến thắng vào thời điểm này có thể giúp Thể Công Viettel tháo gỡ nhiều nút thắt, đồng thời tạo cú hích tinh thần sau giai đoạn đầy biến động. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, đội chủ nhà cần cải thiện khả năng dứt điểm, đồng thời hạn chế những sai sót trong quá trình chuyển trạng thái.

Việc quá nôn nóng tìm kiếm bàn thắng có thể khiến hàng phòng ngự để lộ khoảng trống, điều đặc biệt nguy hiểm trước SLNA đang bay cao nhờ khả năng phản công khá tốt. Thành thử, các học trò của HLV Guilherme Almeida cần giữ được sự bình tĩnh, cân bằng cảm xúc và kiên định với lối chơi của mình.

SLNA có cơ hội cao giành điểm số trước đội chủ nhà Thể Công Viettel. ẢNH: VPF

Sau chuỗi 7 trận bất bại để vươn lên tốp 3, SLNA đang dần thoát khỏi hình ảnh một “ngựa ô” để trở thành ứng viên thực sự trong cuộc đua giành huy chương V-League. Dấu ấn chiến thuật của HLV Văn Sỹ Sơn vẫn là nền tảng, nhưng SLNA còn tạo được sự khác biệt nhờ tính tổ chức, tinh thần thi đấu và khả năng phát huy sức mạnh tập thể. Yếu tố đoàn kết cũng là điều HLV Văn Sỹ Sơn thường xuyên nhấn mạnh sau mỗi kết quả tích cực mà đội bóng xứ Nghệ giành được.

Các cầu thủ SLNA hiểu rõ vị thế và năng lực của mình nên ưu tiên duy trì cự ly đội hình hợp lý, tranh chấp quyết liệt và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tổ chức những pha chuyển trạng thái nhanh. Vì thế, trong bối cảnh Thể Công Viettel buộc phải dâng cao tìm kiếm chiến thắng, những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội chủ nhà có thể trở thành cơ hội để Hồ Khắc Ngọc cùng đồng đội khai thác.

Dẫu vậy, đội khách cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Tiền vệ phòng ngự Joseph Onoja vắng mặt trong chuyến làm khách tại Hà Nội vì án treo giò. Sự thiếu vắng này có thể ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp ở tuyến giữa cũng như các phương án triển khai tấn công của SLNA.

Dự đoán: Thể Công Viettel 1-1 SLNA.

HỮU THÀNH