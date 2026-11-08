SLNA vẫn duy trì mạch bất bại từ đầu V-League 2026-2027

Dù để đội chủ nhà Hải Phòng cầm hòa 2-2 trong thế thi đấu hơn người từ giữa hiệp 2, song SLNA vẫn nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 7 tại V-League 2026-2027.

Các cầu thủ Hải Phòng (áo đỏ) và SLNA (áo vàng) cầm hòa nhau đầy kịch tính. ẢNH: TÂM HÀ

Trên sân Lạch Tray tối 7-11, SLNA nhập cuộc khá tự tin dù Hải Phòng khát khao giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và không ngần ngại chơi đôi công với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Hải Phòng mới là đội có bàn thắng mở tỉ số. Phút 14, từ tình huống đá phạt góc của Hồ Minh Dĩ, bóng tìm đến vị trí của Milan Makaric và tiền đạo này dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Bị thủng lưới sớm, SLNA không nao núng. Các cầu thủ xứ Nghệ dần lấy lại thế trận, liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Nguyễn Văn Toản. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 43, khi Luiz Guilherme ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau một pha phối hợp tấn công nhanh.

Sang hiệp 2, SLNA tiếp tục thể hiện sự chủ động. Từ đường chuyền của tiền vệ Việt kiều Amine Đức Vinh ở phút 57, Guilherme hoàn tất cú đúp, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, Hải Phòng cho thấy họ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 67, từ một tình huống phản công, Nguyễn Hữu Sơn tận dụng cơ hội dứt điểm thành công, quân bình tỉ số 2-2 cho đội chủ nhà.

SLNA không thể tận dụng lợi thế được thi đấu hơn người ở cuộc so tài với Hải Phòng. ẢNH: TÂM HÀ

Đang tạo ra thế trận hưng phấn thì Lê Mạnh Dũng của Hải Phòng phải nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân ở phút 76. Được chơi hơn người trong khoảng thời gian còn lại, SLNA có lợi thế đáng kể để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ không thể tận dụng ưu thế quân số để thêm một lần xuyên thủng hàng phòng ngự Hải Phòng.

Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2 mang đến sự tiếc nuối cho SLNA. Dẫu vậy, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn tiếp tục bảo vệ thành tích bất bại kể từ đầu mùa giải.

Sau 7 vòng, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn giành 13 điểm nhưng lại đánh mất vị trí nhì bảng vào tay CAHN (14 điểm). Ngoài ra, SLNA còn bị đội đầu bảng Nam Định nới rộng khoảng cách lên 3 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 6 với 10 điểm sau 7 vòng đấu.

HỮU THÀNH