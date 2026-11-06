Trận derby ngành công an đầy duyên nợ!

CLB Công an Hà Nội (CAHN) khát khao tìm lại niềm vui chiến thắng sau 3 vòng liên tiếp gây thất vọng, nhưng trận derby ngành công an với Công an TPHCM tại vòng 7 V-League 2026-2027 được dự báo đầy khốc liệt (19g15 ngày 7-11).

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (áo trắng) cùng các cầu thủ Công an TPHCM trở lại sân Hàng Đẫy thi đấu trận derby ngành công an. ẢNH: MINH HOÀNG

CAHN (11 điểm) trở lại sân Hàng Đẫy vào cuối tuần này với muôn vàn áp lực. Việc chỉ có được 2 trận hòa trong 3 vòng V-League gần nhất khiến đội bóng của HLV Mano Polking đánh rơi những điểm số quan trọng. Dù hiện chỉ kém đội đầu bảng Nam Định 2 điểm, khoảng cách này hoàn toàn có thể bị nới rộng nếu nhà đương kim vô địch tiếp tục đánh mất phong độ.

Thành thử, mục tiêu của Công an Hà Nội ở trận derby lần này không gì khác hơn là giành chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội tìm lại sự tự tin trước chặng đường được dự báo còn nhiều khó khăn.

Về lực lượng, Công an Hà Nội đón tin vui khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại sau khi hoàn tất án kỷ luật. Sự góp mặt của Văn Hậu không chỉ tăng cường khả năng phòng ngự mà còn mang đến thêm phương án tấn công bằng những đường chuyền dài và khả năng tham gia không chiến trong các tình huống cố định.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng mất trung vệ Adou Minh vì án treo giò. Bài toán nhân sự cho trận gặp Công an TPHCM đã được HLV Mano Polking sớm tính đến khi ông cho đội trưởng Quang Hải nghỉ hoàn toàn ở trận gặp Kyoto Sanga tại AFC Champions League Elite hồi giữa tuần. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ trở lại với trạng thái sung sức nhất, mang đến sự sáng tạo và khả năng tạo đột biến cho hàng công Công an Hà Nội.

Thủ môn Lê Giang Patrik sẽ có một ngày thi đấu khó khăn trước Đình Bắc cùng các cầu thủ Công an Hà Nội. ẢNH: MINH HOÀNG

Một vấn đề khác mà HLV Mano Polking cần giải quyết chính là hiệu quả dứt điểm. Ở trận gặp Kyoto Sanga, Công an Hà Nội tung ra tới 14 cú sút nhưng không thể ghi bàn. Dù vậy, Công an Hà Nội không thể chủ quan dù từng thắng Công an TPHCM với tỷ số 5-0 ở trận Siêu cúp trước mùa giải. Cuộc tái ngộ lần này sẽ mang diện mạo khác khi Công an TPHCM đang cho thấy những chuyển biến tích cực.

Đội khách cũng bước vào trận đấu với quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng sau thất bại 0-1 trước Đà Nẵng ở vòng 6. Trước đó, những chiến thắng trước Thể Công Viettel và Ninh Bình đã giúp thầy trò HLV Delis Arthur duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh phía trên. Với 10 điểm, chỉ kém Công an Hà Nội đúng 1 điểm, Công an TPHCM hoàn toàn có động lực để hướng đến một kết quả tích cực ngay tại Hàng Đẫy.

Thầy trò HLV Delis Arthur được đánh giá cao về khả năng tổ chức lối chơi. Họ là CLB giàu tính kỷ luật và có khả năng gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn. Niềm hy vọng trên hàng công của đội khách vẫn được đặt vào tiền đạo nhập tịch Mạnh Đức Olaha. Việc vừa được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho chân sút này ở trận derby ngành công an.

Dự đoán: Công an Hà Nội 1-1 Công an TPHCM.

HỮU THÀNH