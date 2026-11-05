Lê Giang Patrik chắc suất bắt chính, nhưng cơ hội vẫn mở với Trung Kiên

Thủ môn Trần Trung Kiên đứng trước cơ hội được trao suất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11, khi HLV Kim Sang-sik có nhiều tính toán về nhân sự với sự góp mặt của đông đảo tuyển thủ U23 trong danh sách triệu tập.

Lê Giang Patrik chắc suất bắt chính tại đội tuyển Việt Nam, nhưng cơ hội vẫn mở với Trần Trung Kiên. ẢNH: ANH KHOA

Trong 26 tuyển thủ được HLV Kim Sang-sik gọi cho đợt tập trung FIFA Days tháng 11, có đến 10 gương mặt trẻ từng cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc đoạt huy chương đồng U23 châu Á hồi đầu năm.

Trong số này, bộ ba Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc cùng Trần Trung Kiên được xem là những cái tên gạo cội vì đã ở đội tuyển Việt Nam ít nhất cũng hơn 2 năm. Nhưng khác với 2 đồng nghiệp Văn Khang và Đình Bắc có nhiều cơ hội được vào sân, vị trí thủ môn của Trung Kiên vô cùng đặc biệt vì chỉ có một người đứng trong khung gỗ và cần ưu tiên sự ổn định, nên khó bị thay thế nếu không có biến số nào xảy ra.

Thời điểm Trung Kiên được triệu tập, nếu không phải Nguyễn Đình Triệu hay Nguyễn Filip thì sự xuất hiện của Lê Giang Patrik luôn mang đến sự yên tâm cho HLV Kim Sang-sik. Cùng với đó, cựu binh Đặng Văn Lâm luôn sẵn sàng vào sân thay thế bất cứ thời điểm nào. Tuổi tác lẫn tuổi nghề của Trung Kiên khó thể sánh với đàn anh dạn dày kinh nghiệm đi trước, và anh luôn được xem là thủ môn số 3 tại đội tuyển Việt Nam.

Trung Kiên mang trong mình niềm vinh dự khi được HLV Kim Sang-sik cùng đồng nghiệp Lee Won-jae tạo điều kiện “ăn cơm tuyển”, nhưng cũng hiểu mình còn phải kiên trì và nhẫn nại chờ thời. Càng vì thế mà anh luôn cố gắng và trân trọng cơ hội được trao. Ở Việt Nam có rất nhiều thủ môn trẻ đầy tài năng, nhưng Kiên vẫn ở đấy vì đã chứng minh trên sân tập để cho những người thầy thấy được bản thân xứng đáng là “của để dành” cho tương lai của đội tuyển Việt Nam.

Chính những kinh nghiệm ở đội tuyển Việt Nam đã rèn giũa chuyên môn và sự lì lợm để Trung Kiên khi về U23 Việt Nam hay HAGL vẫn luôn là sự lựa chọn số 1. Người hâm mộ vẫn hay cảm thán rằng: “Trung Kiên gánh còng lưng cho HAGL trụ hạng”. Hai mùa giải qua, thủ môn sinh năm 2003 vươn lên bằng sự ổn định trong bối cảnh HAGL đầy bất ổn.

Ngay cả ở V-League 2026-2027, HAGL đang khởi đầu rất tệ với vị trí áp chót sau 6 vòng. Nhưng nếu không có Trung Kiên đứng trong khung gỗ, mọi thứ còn tệ hơn với thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Ít ra, người hâm mộ HAGL vẫn còn niềm tin từ Trung Kiên để suy nghĩ lạc quan cho mùa giải đầy khốc liệt.

Thủ môn Trần Trung Kiên đứng trước cơ hội bắt chính tại FIFA Days tháng 11. ẢNH: AFC

Còn trở lại với danh sách của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik vẫn gọi 3 thủ môn đã đồng hành với ông tại FIFA ASEAN Cup 2026 gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Văn Việt và Trung Kiên. Patrik chắc chắn chiếm suất bắt chính. Nhưng trong mùa giải Patrik phải cày ải cùng Công an TPHCM ở các giải đấu trong và ngoài nước, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ phải cân nhắc cho “thủ môn số 1 của mình”.

Và mặt khác, 2 trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tìm kiếm những thử nghiệm cho Asian Cup diễn ra vào cuối năm 2027. Đợt FIFA Days tháng 11, HLV Kim Sang-sik đã gọi rất nhiều gương mặt thuộc lứa U23 và vì thế sẽ có những tính toán về nhân sự.

Trận ra mắt của Trung Kiên trong màu áo tuyển Việt Nam là cuộc so tài với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 10-2025. Đó là một trận đấu mà Kiên đã bảo toàn được mành lưới trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik nhờ đến bàn phản lưới nhà của đối thủ mới giành được chiến thắng. Tức là phần nào đó, Kiên cũng tạo được sự yên tâm để ban huấn luyện trao tiếp cơ hội ra sân khi 2 đối thủ trong tháng 11 là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan được xem “vừa miếng”.

Còn trước mắt, Trung Kiên vẫn cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng khi HAGL tiếp đón Hà Nội FC tại vòng 7 V-League vào cuối tuần này, cũng như cho thấy sự tiến bộ trong thời gian tập luyện để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu sắp tới.

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HỮU THÀNH