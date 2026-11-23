U17 Tây Ban Nha tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu FIFA U17 World Cup 2026 khi đánh bại U17 Fiji với tỷ số 15-0 ở lượt trận thứ hai bảng H, diễn ra ngày 23-11 tại Qatar. Đáng chú ý, Fiji cũng chính là đối thủ từng thua U17 Việt Nam 0-2 trong trận đấu tập trước thềm giải đấu.

U17 Fiji từng đá tập thua U17 Việt Nam 0-2 đã thua đậm U17 Tây Ban Nha tại vòng bảng U17 World Cup. Ảnh: VFF

U17 Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sức mạnh tại FIFA U17 World Cup 2026 bằng chiến thắng cách biệt 15 bàn trước Fiji. Đây cũng là trận thắng đậm nhất trong lịch sử tham dự U17 World Cup của đội bóng trẻ xứ sở bò tót, vượt qua kỷ lục thắng New Zealand 13-0 được thiết lập năm 1997.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, các học trò HLV David Cubillo nhanh chóng áp đặt thế trận. Rafa Cruz mở tỷ số ở phút thứ 4 và chỉ 5 phút sau, cầu thủ thuộc CLB Las Palmas tiếp tục lập công nhân đôi cách biệt. Sức ép liên tục của U17 Tây Ban Nha khiến hàng phòng ngự Fiji gần như không có cơ hội chống đỡ.

Chỉ trong 20 phút đầu tiên, U17 Tây Ban Nha đã dẫn 5-0. Đến khi hiệp một kết thúc, cách biệt được nâng lên thành 9 bàn. Sang hiệp hai, đội bóng châu Âu tiếp tục ghi thêm 6 bàn để khép lại trận đấu với chiến thắng 15-0.

Rafa Cruz là gương mặt nổi bật nhất khi ghi 5 bàn thắng. Hai cầu thủ Roberto Tomás và Guillermo Trujillano cùng lập hat-trick, trong khi Jorge Domínguez đóng góp cú đúp. Hai bàn còn lại thuộc về Marco Company và Yeremaiah Ramos.

Chiến thắng này giúp U17 Tây Ban Nha có 6 điểm sau hai lượt trận, ghi tổng cộng 20 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Trước đó, đội bóng của HLV David Cubillo đã đánh bại U17 Trung Quốc 5-0 trong trận ra quân. U17 Tây Ban Nha cũng sớm giành quyền vào vòng 32 đội và sẽ gặp Morocco ở lượt cuối bảng H vào ngày 26-11 để tranh vị trí dẫn đầu.

Với U17 Fiji, thất bại 0-15 tiếp tục cho thấy những khó khăn của đại diện châu Đại Dương khi bước ra sân chơi thế giới. Trong trận mở màn, Fiji cũng từng thua Morocco 0-6. Như vậy, sau hai trận đấu, đội bóng này đã nhận 21 bàn thua và chưa ghi được bàn thắng nào.

Đội tuyển U17 Fiji (áo trắng) đã thua 2 trận tại vòng bảng với tổng tỉ số 0-21. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, trước khi sang Qatar tham dự FIFA U17 World Cup 2026, U17 Fiji từng có trận đấu tập với U17 Việt Nam tại UAE vào ngày 9-11. Khi đó, các học trò HLV Cristiano Roland giành chiến thắng 2-0 nhờ hai bàn thắng liên tiếp của Lê Sỹ Bách và Mạnh Quân ở phút 23 và 24.

Ở trận đấu này, Sỹ Bách mở tỷ số bằng pha lốp bóng qua đầu thủ môn Fiji. Ngay sau đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện đường chọc khe để Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Trong hiệp hai, ban huấn luyện hai đội chủ động thử nghiệm nhân sự nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị cho World Cup.

Dù cùng giành chiến thắng trước Fiji, kết quả của U17 Việt Nam và U17 Tây Ban Nha không thể dùng so sánh trực tiếp về trình độ giữa hai đội, khi một bên là trận đấu tập mang tính thử nghiệm, còn bên kia là cuộc so tài chính thức tại World Cup.

Tuy nhiên, chiến thắng 15-0 của U17 Tây Ban Nha phần nào cho thấy sự chênh lệch đáng kể về trình độ giữa các đội tuyển tham dự giải đấu có 48 đội. Cơn mưa gôn này còn gửi đi lời khẳng định về tham vọng cạnh tranh chức vô địch U17 World Cup 2026, cũng là danh hiệu mà bóng đá trẻ Tây Ban Nha vẫn đang tìm kiếm, dù từng nhiều lần tiến sâu tại giải đấu này.

U17 Việt Nam cũng đang trải nghiệm những thử thách ở lần đầu góp mặt tại sân chơi U17 World Cup. Sau thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ ở trận ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến cuộc đối đầu U17 New Zealand vào khuya 23-11, trước khi gặp U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G.

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