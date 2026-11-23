Cuộc đua trụ hạng V-League tiếp tục gay cấn sau vòng 8 khi các đội ở khu vực cuối bảng đều thi đấu không thành công. Nếu như Thể Công Viettel chỉ giành thêm 1 điểm thì HAGL và Đồng Nai cùng trắng tay.

Thể Công Viettel vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy đua trụ hạng. Ảnh: VPF

Tâm điểm của sự thất vọng tiếp tục gọi tên Thể Công Viettel. Trận hòa không bàn thắng (0-0) trước SLNA ngay trên sân nhà đã kéo dài chuỗi trận chỉ biết hòa và thua của đội bóng áo lính lên con số 11 trên mọi đấu trường. Rõ ràng, phương án "thay tướng đổi vận" vẫn chưa mang lại tín hiệu khởi sắc nào, và người hâm mộ đội bóng này chỉ còn biết tiếp tục chờ đợi... phép màu từ tân HLV Almeida Guilherme.

Giậm chân ở vị trí thứ 12/14, Thể Công Viettel giờ đây phải đối diện với thực tế phũ phàng: từ vị thế của một ứng viên đua vô địch, mục tiêu thiết thực nhất của họ lúc này là sớm thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Nhiệm vụ ấy chắc chắn không hề dễ dàng khi xung quanh họ đều là những đối thủ dày dạn kinh nghiệm trong cuộc chiến trụ hạng như HAGL, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng và cả Công an TPHCM.

HAGL tiếp tục lận đận ở vị trí áp chót. Ảnh: VPF

Đứng ngay phía sau với cùng 6 điểm là HAGL. Trong chuỗi trận được ví như những trận "chung kết" kể từ đầu giải, đội bóng Phố núi đã không thể vượt lên chính mình khi nhận thất bại 1-2 trên sân của Thanh Hóa. Dù dàn cầu thủ trẻ của HAGL luôn ra sân với tinh thần máu lửa cùng nền tảng thể lực sung mãn, nhưng sự non nớt và hạn chế về chất lượng đội hình đã khiến họ gục ngã ở những thời điểm quyết định.

Nhìn lại chặng đường đã qua, 6 điểm mà HAGL có được đến từ hai chiến thắng trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC – những trận đấu mà lối chơi phòng ngự phản công của họ phát huy tối đa hiệu quả. Tuy nhiên, ngoài miếng đánh này, HAGL gần như bế tắc vì thiếu đi những nhân tố đủ sức tạo ra đột biến ở các tuyến. Khoảng cách 2 điểm so với đội bét bảng Đồng Nai là quá mong manh, khiến thầy trò đội bóng Phố núi có thể rơi xuống đáy bảng xếp hạng bất cứ lúc nào.

Đồng Nai trở lại với thực tế đầy khó khăn trong hành trình đua trụ hạng. Ảnh: VPF

Ở vị trí cuối cùng, Đồng Nai cũng không khá khẩm hơn. Sau niềm vui "ngắn chẳng tày gang" từ chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở vòng 7, họ nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất bằng trận thua tâm phục khẩu phục 1-3 trước Hà Nội FC. Đó là một thất bại toàn diện của đội bóng miền Đông Nam Bộ, bộc lộ sự thua sút từ khả năng kiểm soát khu trung tuyến cho đến khâu dứt điểm tận dụng cơ hội.

Áp lực lúc này đang đè nặng lên vai HLV Nguyễn Việt Thắng cùng các cộng sự. Hơn lúc nào hết, ban huấn luyện Đồng Nai buộc phải tính ngay đến phương án bổ sung, nâng cấp lực lượng cho giai đoạn hai nếu muốn nuôi hy vọng đào thoát khỏi vị trí đội sổ.

QUỐC CƯỜNG