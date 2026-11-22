Hành quân đến sân Hà Tĩnh ở trận đấu thuộc vòng 8 V-League 2026-2027 vào tối 22-11, các cầu thủ Công an TP.HCM gây thất vọng khi nhận thất bại 1-2.

Công an TPHCM tiếp tục gây thất vọng khi để thua Hà Tĩnh ở vòng 8. Ảnh: DUY ANH

Đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Arthur Diles sau những kết quả trắng tay trước Công an Hà Nội và Đà Nẵng.

Đôi bên cùng nhập cuộc với lối chơi thận trọng. Trong đội hình xuất phát, CLB Công an TPHCM thiếu vắng Khoa Ngô, Quang Hùng, đồng thời để Olaha Mạnh Đức ngồi dự bị bên cạnh sự trở lại của Tiến Linh. Ngoài ra, HLV Arthur Diles cũng chỉ sử dụng 3 ngoại binh ngay từ đầu khi cất Abels trên băng ghế dự bị.

Phải thi đấu trên sân khách nên việc Công an TPHCM không mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công sớm là điều dễ hiểu. Ở bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh cũng vận hành lối chơi chặt chẽ tương tự, chủ yếu tập trung giành quyền kiểm soát khu vực trung tuyến. Sự giằng co này khiến hiệp 1 diễn ra không có nhiều điểm nhấn và khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Kịch tính của trận đấu chỉ thực sự bùng nổ sau giờ nghỉ giải lao. Phút 50, đội chủ nhà Hà Tĩnh bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm chuẩn xác của tiền đạo Daniel Passira. Tuy nhiên, đội khách kịp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát chỉ sau đó 6 phút. Khởi đầu từ tình huống phạt góc, cầu thủ vào sân thay người Olaha Mạnh Đức dứt điểm cận thành nhanh chóng để quân bình tỷ số 1-1 cho Công an TPHCM.

Trọng Hoàng cùng Hà Tĩnh vào tốp 5 sau vòng 8. Ảnh: DUY ANH

Hai bàn thắng chóng vánh ở đầu hiệp 2 đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Đội chủ nhà không ngừng gia tăng sức ép, buộc hàng thủ Công an TPHCM phải lùi sâu chống đỡ. Những nỗ lực của Hà Tĩnh cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 88. Từ tình huống Quang Kiệt phá bóng không dứt khoát, Luiz Antonio tận dụng cơ hội băng vào dứt điểm quyết đoán, giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà.

Thắng trận này, Hà Tĩnh tiếp tục hành trình ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Trong khi đó, Công an TPHCM nối dài chuỗi 3 trận toàn thua và tụt xuống vị trí thứ 9 với 10 điểm. Dù vẫn đang tạo khoảng cách 6 điểm so với đội cuối bảng Đà Nẵng, chuỗi phong độ nghèo nàn từ sân khách đến sân nhà thực sự là hồi chuông báo động đối với HLV Arthur Diles.

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