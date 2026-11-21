Cuộc tiếp đón ứng viên vô địch Ninh Bình ở vòng 8 V-League 2026-2027 sẽ là bài kiểm tra đầu tiên dành cho tân HLV Lee Young-jin, đồng thời cũng là cơ hội để ông chứng minh năng lực cầm quân sau hơn 10 năm xa rời băng ghế huấn luyện ở cấp CLB (18 giờ, ngày 22-11).

HLV Lee Young-jin đã có những buổi tập đầu tiên cùng Đà Nẵng. ẢNH: SHBĐN FC

Sự xuất hiện của HLV Lee Young-jin mang đến nhiều kỳ vọng cho Đà Nẵng, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít dấu hỏi về khả năng thích nghi của nhà cầm quân người Hàn Quốc với môi trường V-League đầy khắc nghiệt.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, HLV Lee Young-jin không phải cái tên xa lạ. Ông từng được ví như “bộ não chiến thuật” bên cạnh HLV Park Hang-seo trong giai đoạn 2017-2023, góp công vào những thành tích lịch sử của các đội tuyển Việt Nam. Chính dấu ấn ấy khiến người hâm mộ Đà Nẵng kỳ vọng ông Lee sẽ mang đến luồng gió mới cho đội bóng. Tuy nhiên, thành công trong vai trò trợ lý không đồng nghĩa với việc nhà cầm quân này sẽ dễ dàng thành công khi trực tiếp dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm HLV Lee Young-jin trở lại với công việc cầm quân ở cấp độ CLB. Trong quãng thời gian dài ấy, bóng đá đã có nhiều thay đổi về chiến thuật, phương pháp huấn luyện cũng như cách vận hành đội bóng. Đặc biệt, trong phần lớn thời gian làm việc tại Việt Nam, ông đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Park Hang-seo. Giờ đây, mọi quyết định về chiến thuật, nhân sự, cách tổ chức lối chơi và cả kết quả thi đấu đều đặt lên vai nhà cầm quân người Hàn Quốc.

V-League vốn nổi tiếng khắc nghiệt, từng được ví như “cối xay” HLV khi nhiều nhà cầm quân phải rời ghế sau chuỗi kết quả không như ý. Với một đội bóng đang gặp khó khăn như Đà Nẵng, khi chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 3 điểm, áp lực dành cho ông Lee càng lớn. Người hâm mộ không chỉ chờ đợi sự thay đổi về lối chơi mà còn mong muốn đội bóng sớm cải thiện thành tích.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã trở lại tập luyện cùng Ninh Bình. ẢNH: QUANG TIẾN

Sau gần 1 tuần làm việc cùng các cầu thủ Đà Nẵng, HLV Lee Young-jin đã có những đánh giá ban đầu về năng lực, điểm mạnh và hạn chế của từng vị trí. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy khó đủ để ông tạo ra những thay đổi toàn diện. Các trận đấu thực tế mới là thước đo quan trọng để nhà cầm quân Hàn Quốc kiểm chứng những phương án chiến thuật, đồng thời đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

Ninh Bình vì thế là thử thách không nhỏ trong màn ra mắt của HLV Lee Young-jin. Đội khách hiện xếp thứ 4 với 13 điểm, kém nhóm dẫn đầu 2 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, với những cái tên nổi bật như tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức hay thủ môn Đặng Văn Lâm.

Đặc biệt, tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát đang cho thấy sự tiến bộ và khả năng tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm khi ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất. Dù thành tích thời gian qua chưa thực sự ổn định, đại diện Cố đô Hoa Lư vẫn có nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng. Bản thân Ninh Bình cũng chịu áp lực phải giành trọn 3 điểm nhằm tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng.

Dự đoán: Đà Nẵng 1-2 Ninh Bình

HỮU THÀNH