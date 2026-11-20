Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức mở màn hành trình tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ vào tối 20-11. Giới chuyên môn nhận định đây là đối thủ mạnh nhất bảng đấu khi đại diện châu Âu đang giữ vị thế đương kim Á quân của giải.

U17 Việt Nam sẽ gây bất ngờ trước đương kim Á quân Bỉ ở trận ra quân? Ảnh: VFF

Bỉ vốn nổi tiếng là một trong những quốc gia sở hữu nền tảng đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu châu Âu. Sự vượt trội về cả tư duy kỹ chiến thuật lẫn thể hình, thể lực của đội bóng này chắc chắn sẽ tạo ra thử thách cực đại cho thầy trò HLV Cristiano Roland ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường World Cup.

Sau trận mở màn đầy khó khăn này, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 Mali và U17 New Zealand. Vì vậy, toàn đội không có nhiều lựa chọn ngoài việc phải chắt chiu từng cơ hội và chiến đấu với quyết tâm cao nhất ở mọi trận đấu.

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn, U17 Việt Nam vừa trải qua giai đoạn tập huấn chất lượng với 5 trận giao hữu quốc tế tại Hàn Quốc, UAE và Qatar. Chuỗi trận cọ xát này đã giúp HLV Cristiano Roland có thêm cơ hội rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ cải thiện khả năng phối hợp và làm quen với cường độ thi đấu đỉnh cao.

Thầy trò HLV Roland bắt đầu nhập cuộc ở sân chơi thế giới vào tối 20-11. Ảnh: VFF

Ở phía bên kia chiến tuyến, U17 Bỉ đang cho thấy màn chạy đà vô cùng ấn tượng trước thềm vòng chung kết. Tại vòng loại U17 châu Âu 2027 diễn ra mới đây, họ đã vùi dập U17 Kosovo với tỷ số 8-1 (ngày 11-11) và đánh bại U17 Latvia 4-1 (ngày 14-11). Trước đó, đội bóng này cũng giành chiến thắng đậm 5-1 trước U17 Hà Lan ở một trận giao hữu. Chuỗi kết quả thăng hoa này chứng minh U17 Bỉ đang đạt điểm rơi phong độ rất cao, đặc biệt là hàng công bùng nổ dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và những pha lên bóng tốc độ.

Đặt lên bàn cân tương quan lực lượng, cuộc đọ sức sắp tới sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh đầy khắc nghiệt dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt, ưu tiên hàng đầu của HLV Cristiano Roland nhiều khả năng sẽ là tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa bàn thua và bảo toàn thể lực cho các học trò để dồn sức cho hai lượt trận quyết định phía sau.

Theo điều lệ giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

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