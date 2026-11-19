Sở hữu lực lượng hùng hậu cùng lợi thế sân nhà, các cầu thủ Công an Hà Nội (CAHN) vẫn không thể đứng vững trước sức mạnh của Johor Darul Ta'zim đến từ Malaysia và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3.

Thủ môn Nguyễn Filip đã có hiệp hai đầy vất vả trước bài phản công sắc bén của đội khách. Ảnh: MINH HOÀNG

Tối 19-11 trên sân vận động Hàng Đẫy, CAHN có cuộc tiếp đón đại diện hùng mạnh của Malaysia là Johor Darul Ta'zim (JDT) trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027.

Ở trận đấu này, HLV Mano Polking tung ra đội hình xuất phát gồm 4 ngoại binh, nhưng gây bất ngờ lớn khi cất Leo Artur – chân sút đang có phong độ cao thời gian qua – trên băng ghế dự bị. Đảm nhận trọng trách trên hàng công của đội chủ nhà là cặp tiền đạo Alan Grafite và Brayan Perea, với sự hỗ trợ đắc lực từ Lê Văn Đô.

Sự hưng phấn cùng điểm tựa khán giả nhà giúp CAHN nhập cuộc đầy tưng bừng và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 3. Từ sức ép nghẹt thở do các chân sút chủ nhà tạo ra, hậu vệ Rui Correira bên phía JDT lúng túng phá bóng thẳng về lưới nhà.

Bàn thắng sớm đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao và trở nên hấp dẫn hơn. CAHN tiếp tục duy trì thế trận tấn công chủ động, trong khi Johor Darul Ta'zim cũng cho thấy sự nguy hiểm với những tình huống phản công tốc độ. Liên tiếp ở các phút 16 và 20, tiền đạo Alan có cơ hội mười mươi để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc, trong đó có một pha dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khi thủ môn đối phương đã hoàn toàn bó tay.

Hàng phòng ngự nhiều sai sót đã buộc CAHN phải trả giá qua trận thua ngược 1-3. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhận thấy sự bế tắc, ban huấn luyện Johor Darul Ta'zim đã thực hiện một lúc 3 sự thay đổi người ngay từ giữa hiệp 1 nhằm giành lại thế trận. Dẫu vậy, phải bước sang hiệp 2, hệ thống tấn công của đội khách mới thực sự khởi sắc sau khi họ chiếm lĩnh được quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Phút 50, Arribas tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ thành Nguyễn Filip, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sau bàn gỡ hòa, Johor Darul Ta'zim càng chơi càng hưng phấn, trái ngược với sự lúng túng trong cách vận hành đấu pháp của CAHN. Hàng phòng ngự đội chủ nhà liên tiếp mắc sai lầm và phải trả giá bằng 2 bàn thua nữa ở các phút 60 và 86, khép lại trận đấu với tỷ số 1-3.

Thất bại cách biệt ngay tại Hàng Đẫy khiến CAHN bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng. Đáng lo ngại hơn, Johor Darul Ta'zim cũng chính là đối thủ sắp tới của thầy trò HLV Mano Polking tại đấu trường AFC Champions League Elite. Trận thua này là lời cảnh báo đắt giá dành cho đại diện Việt Nam trong hành trình cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở cả sân chơi Đông Nam Á lẫn châu lục.

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