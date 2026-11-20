Ngày 20-11, lễ bế mạc Khóa học đào tạo HLV Bóng đá chứng chỉ A/AFC/VFF năm 2026 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), khép lại chương trình đào tạo với sự tham gia của 24 học viên đến từ các CLB, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên cả nước.

HLV Đoàn Thị Kim Chi, nhà cầm quân giàu thành tích nhất ở làng bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: HFF

Khóa học được tổ chức qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1-7 đến 14-7-2026 tại TPHCM; giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 9-11 đến 20-11-2026 tại trụ sở VFF.

Điểm đáng chú ý của khóa học năm nay là lần đầu tiên VFF triển khai bài kiểm tra đánh giá đầu vào nhằm tuyển chọn, sàng lọc và bảo đảm chất lượng học viên trước khi tham gia chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, giữa hai giai đoạn, VFF và ban tổ chức khóa học cũng lần đầu tiên tổ chức hoạt động đánh giá thực tế tại các CLB, trung tâm nơi học viên đang công tác trong các tháng 8, 9 và 10. Qua đó, giảng viên có thể theo dõi khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn huấn luyện, đồng thời đánh giá sự tiến bộ của từng học viên trước khi bước vào giai đoạn 2.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú chúc mừng 24 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, đồng thời gửi lời cảm ơn tới đội ngũ giảng viên, đặc biệt là ông Koshida Takeshi và ông Lê Huỳnh Đức, đã tận tâm truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong suốt khóa học.

Ban tổ chức cùng các học viên chụp hình lưu niệm tại lễ bế mạc.

Đặc biệt, khóa học có sự tham gia của hai học viên nữ là Đoàn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Xuyến. Cả hai đều được nhận học bổng đào tạo HLV của FIFA thuộc Chương trình phát triển bóng đá nữ FIFA năm 2026. Đây là dấu ấn tích cực trong nỗ lực thúc đẩy sự tham gia và phát triển đội ngũ HLV nữ tại Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ bế mạc, Giám đốc kỹ thuật VFF Koshida Takeshi cho biết, việc tổ chức thi tuyển đầu vào và đánh giá thực tế tại CLB là những điểm mới nhằm nâng cao chất lượng khóa học. Qua quá trình theo dõi từ kỳ kiểm tra đầu vào, giai đoạn 1 đến thời gian học viên trở lại công tác tại địa phương, ông ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của các học viên khi bước vào giai đoạn 2.

ĐOÀN NHẬT