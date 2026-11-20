Hai pha lập công của Thongkhamsavath và Martins đã giúp đội bóng xứ Thanh giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón HAGL vào tối 20-11 thuộc vòng 8 V-League 2026-2027.

Thanh Hóa tiếp tục thể hiện phong độ tốt và vươn lên top 5 với 12 điểm. Ảnh: THFC

Đến trước cuộc so tài này hai đội đều lên tinh thần từ những kết quả tốt ở vòng đấu trước. Nhất là HAGL đã tìm lại hương vị chiến thắng khi bất ngờ vượt qua Hà Nội FC. Ở bên kia sân, dù thực lực không còn mạnh như mùa bóng trước nhưng đội bóng xứ Thanh tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu thật đáng khen ngợi và đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu.

Hai đội nhập cuộc rất nhanh, Thanh Hóa phần nào chiếm lĩnh được khu trung tuyến và liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành đội khách. Trong 10 phút đầu tiên, hàng phòng ngự HAGL, nhất là thủ môn Trung Kiên đã hoạt động khá vất vả trước sức ép từ các chân sút Thanh Hóa.

Từ giữa hiệp 1, HAGL dần giành lại thế trận thì cũng là thời điểm họ bất ngờ nhận bàn thua. Phút 26, tận dụng tình huống sai lầm của hậu vệ HAGL, Thongkhamsavath đã dứt điểm hạ thủ môn Trung Kiên giúp đội chủ nhà dẫn 1-0.

Bàn thua đã làm cho HAGL càng thi đấu quyết tâm hơn và những nỗ lực của họ đã đem lại bàn gỡ hòa vào phút 45 từ pha đánh đầu đẹp mắt của Lucas để kéo trận đấu về vạch xuất phát khi hiệp đầu khép lại.

Diễn biến ở hiệp hai vẫn ở tốc độ nhanh khi hai đội cùng quyết giành chiến thắng. Sức trẻ cùng thể lực tốt đã giúp hàng công đôi bên giữ nhịp với thế trận “ăn miếng trả miếng” sôi nổi. Phút 60, Thanh Hóa một lần nữa vươn lên dẫn trước từ pha lập công của Martins.

2-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, giúp đội bóng xứ Thanh tạm gia nhập top 5 với 12 điểm.

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