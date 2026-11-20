Ngay trước giờ nhập cuộc tại U17 World Cup, đội tuyển U17 Việt Nam đã có sự điều chỉnh về lực lượng đăng ký với FIFA khi HLV Cristiano Roland thay thế thủ môn Thái Sơn bằng Việt Dũng do chấn thương không kịp phục hồi.

Thủ môn Việt Dũng được đăng ký bổ sung vào giờ chót.

Trước đó, U17 Việt Nam đã chốt danh sách 21 cầu thủ tham dự giải và HLV Roland hoàn toàn an tâm với dàn cầu thủ hiện có để sẵn sàng cho trận ra quân gặp U17 Bỉ vào lúc 20 giờ ngày 20-11.

Đội hình U17 Việt Nam tham dự World Cup có 3 thủ môn là Chu Bá Huấn, Lý Xuân Hòa và Nguyễn Việt Dũng. Đội hình gồm nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế tại đấu trường Đông Nam Á, châu Á như Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Đào Quý Vương, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực...

HLV Roland chia sẻ trước trận ra quân: “Tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”.

Một trong những thông điệp được HLV Cristiano Roland thường xuyên nhắc nhở các học trò là hãy tận hưởng cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại World Cup. Theo ông, các cầu thủ cần bước vào sân với tâm thế tự tin, vui vẻ và thoải mái, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn.

Danh sách U17 Việt Nam + Thủ môn: Chu Bá Huấn, Lý Xuân Hòa, Nguyễn Việt Dũng

+ Hậu vệ: Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Quán Thành Công

+ Tiền vệ: Đào Quý Vương, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Trọng Phong, Trương Nguyễn Duy Khang

+ Tiền đạo: Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Văn Dương, Trần Ngọc Sơn, Trần Trí Dũng, Trần Mạnh Quân, Lê Sỹ Bách

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