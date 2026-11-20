Sỹ Bách ghi bàn lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại World Cup sân 11, trước khi Nguyễn Lực tạo siêu phẩm đá phạt góc ở phút 85, giúp U17 Việt Nam rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở trận khai cuộc trước đối thủ mạnh U17 Bỉ.

Nguyễn Lực có bàn rút ngắn 2-3 cho U17 Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tối 20-11, U17 Việt Nam bước vào trận ra quân bảng G gặp U17 Bỉ. Dù phải đối đầu với đương kim á quân U17 châu Âu, các học trò HLV Cristiano Roland nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo nên bất ngờ.

Hai khoảnh khắc đặc biệt của bóng đá Việt Nam

Trong lần đầu tham dự FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam để lại dấu ấn với hai bàn thắng đẹp mắt trước U17 Bỉ. Đáng chú ý, pha lập công của Lê Sỹ Bách mở ra cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại World Cup sân 11 người. Đến phút 85, Nguyễn Lực tiếp tục gây ấn tượng bằng siêu phẩm đá phạt góc trực tiếp, rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhưng không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại.

Ngay phút thứ 4, từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, Sỹ Bách khéo léo đánh gót đưa bóng vào lưới U17 Bỉ. Pha lập công không chỉ giúp Việt Nam dẫn trước mà còn trở thành bàn thắng đầu tiên của bóng đá nước nhà tại các kỳ World Cup sân 11 người, ở mọi cấp độ đội tuyển.

Đây là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một vòng chung kết World Cup sân 11 người, tính trên mọi cấp độ đội tuyển. Trước đây, các đàn anh U20 góp mặt ở Cúp thế giới 2017 đá 3 trận vòng bảng không ghi bàn thắng nào. Tương tự, các đàn chị tuyển Việt Nam cũng chơi World Cup 2023 suốt 270 phút không thể phá lưới đối phương.

Cho nên khoảnh khắc tung gót thành bàn của Sỹ Bách càng đáng nhớ khi được thực hiện ngay trong lần đầu U17 Việt Nam góp mặt ở sân chơi thế giới.

Sỹ Bách đi vào lịch sử sau cú đánh gót đẹp. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đáng tiếc là các học trò của HLV Cristiano Roland đã không thể bảo toàn thành quả hiếm có này. Sau bàn thua, U17 Bỉ nhanh chóng gia tăng sức ép và dần kiểm soát thế trận. Phút 39, Moorthamer thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm góc hẹp, đánh bại thủ môn Lý Xuân Hòa để gỡ hòa 1-1. Chỉ 3 phút sau, Achahbar tiếp tục ghi bàn, giúp U17 Bỉ dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ.

Nguyễn Lực vẽ siêu phẩm

Đáng chú ý, U17 Bỉ cũng không có được lực lượng mạnh nhất tại giải đấu lần này do một số CLB không nhả quân. Dù vậy, đại diện châu Âu vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và nền tảng thi đấu quốc tế dày dạn.

U17 Bỉ từng ba lần góp mặt tại U17 World Cup, trong đó giành hạng ba năm 2015. Ngược lại, đây mới là lần đầu U17 Việt Nam được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi của mình.

Sự khác biệt về kinh nghiệm, thể hình và khả năng xử lý trong những tình huống tốc độ được thể hiện rõ trên sân. Dù vẫn không quá lép vế, nhưng bất lợi về sức vóc khiến cầu thủ trẻ Việt Nam chịu nhiều thua thiệt.

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam có những thời điểm chơi khởi sắc nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đối thủ. Phút 60, Anthon Philips tận dụng tình huống mất bóng của Việt Nam ở giữa sân, đi bóng mạnh mẽ trước khi đánh bại thủ môn Xuân Hòa, nâng tỷ số lên 3-1 cho U17 Bỉ.

Nguyễn Lực cùng đồng đội rất nỗ lực nhưng không thể qua mặt U17 Bỉ. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Những phút tiếp theo, HLV Cristiano Roland lần lượt điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện khả năng tấn công. Phút 70, Nguyễn Lực có pha đột phá vào vòng cấm rồi chuyền bóng tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm. U17 Việt Nam sau đó sử dụng quyền khiếu nại FVS vì nghi bóng chạm tay cầu thủ đối phương, nhưng trọng tài không cho hưởng phạt đền.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Nguyễn Lực tạo nên một khoảnh khắc xuất thần. Phút 85, từ quả phạt góc, tiền vệ mang áo số 10 quyết định thực hiện cú đá trực tiếp về phía khung thành. Trái bóng vẽ nên đường cong tuyệt đẹp, lượn như hình trái chuối rồi cuộn vào góc cao phía xa, khiến thủ môn U17 Bỉ hoàn toàn bất lực.

Siêu phẩm đá phạt góc của Nguyễn Lực đã giúp U17 Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhưng không đủ để đội nhà tạo nên cuộc ngược dòng. Chung cuộc, thầy trò HLV Cristiano Roland nhận thất bại 2-3 trước U17 Bỉ trong trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026. Dù vậy, hai bàn thắng của Sỹ Bách và Nguyễn Lực vẫn để lại dấu ấn đặc biệt, đánh dấu màn chào sân đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngày 23-11, đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu trận thứ 2 vòng bảng gặp U17 New Zealand.

ĐĂNG HUY