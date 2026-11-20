U17 World Cup 2026 khai mạc tại Qatar đầy sôi động với hàng loạt bất ngờ. Australia đánh bại Argentina, chủ nhà Qatar thắng kịch tính Panama, trong khi Mozambique và Hy Lạp có màn ra mắt đáng nhớ bằng những chiến thắng ấn tượng.

U17 Việt Nam đã sẵn sàng tận hưởng sân chơi World Cup. Ảnh: VFF

Ngày khai mạc U17 World Cup 2026 chứng kiến nhiều màn trình diễn nổi bật. Mozambique, Australia, Qatar, Uruguay và Pháp đều giành trọn 3 điểm, bên cạnh những chiến thắng của Hàn Quốc, Ecuador và Hy Lạp.

Tâm điểm chú ý thuộc về chủ nhà Qatar với màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Panama tại bảng A. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa 0-0, Qatar được hưởng phạt đền ở những phút cuối. Taha Nassir không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số, trước khi Abdoulaye Ndiaye ghi bàn ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 2-0.

Trong khi đó, tại bảng C, Australia tạo dấu ấn mạnh mẽ khi vượt qua Argentina với tỷ số 2-0. Sau khi chống đỡ sức ép của đối thủ nhờ phong độ xuất sắc của thủ môn Charlie Wilson-Papps, đội bóng xứ chuột túi tung ra hai đòn quyết định. Alvaro Guich mở tỷ số từ đường chuyền của Akol Akon, trước khi chính Akon nhân đôi cách biệt bằng pha xử lý và dứt điểm chính xác.

“Đây là một trận đấu rất quan trọng đối với các chàng trai của chúng tôi. Bạn có thể thấy cường độ thi đấu mà họ thể hiện. Bạn cần điều đó để đánh bại một đội bóng mạnh như Argentina.

Các cầu thủ đã thể hiện kỷ luật và sự quyết tâm. Tôi hài lòng với nỗ lực mà họ đã bỏ ra để giành chiến thắng. Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng chúng tôi đã tạo được dấu ấn và cho thấy chúng tôi là một đội bóng mạnh”, HLV Carl Veart của U17 Australia hạnh phúc chia sẻ sau trận đấu

Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất ngày khai mạc đến từ Mozambique. Trong lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu, đại diện châu Phi đánh bại Đan Mạch với tỷ số 4-0 cũng ở bảng C. Alirio Cuna lập cú đúp, góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử cho đội bóng trẻ Mozambique.

Diego, đội trưởng đội tuyển Mozambique phấn khích chia sẻ sau trận đấu, "Đây là trận đấu đầu tiên chúng tôi thi đấu ở World Cup, chiến thắng 4-0 là khởi đầu cho một điều tuyệt vời. Chúng tôi đến đây để chứng tỏ rằng Mozambique có nền bóng đá tốt và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng".

Tại bảng B, Hàn Quốc cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Uganda 3-0. Kim Jiho, Nam Ian và Kim Jiwoo lần lượt ghi bàn, thể hiện sự vượt trội của đại diện châu Á.

“Đây là trận đấu World Cup đầu tiên của chúng tôi, nên tất cả các cầu thủ đều hồi hộp, nhưng chúng tôi đã giành được chiến thắng vì đã chơi như một đội, đoàn kết và quyết tâm", Kim Jiho, cầu thủ ghi bàn cho U17 Hàn Quốc, nói.

Ở những trận đấu khác, Hy Lạp vượt qua Ai Cập 2-1 sau khi đối thủ mất người, Ecuador thắng New Caledonia 1-0 nhờ pha lập công của Jhon Guerrero. Pháp đánh bại Haiti với tỷ số 3-1, còn Uruguay vượt qua Saudi Arabia 3-2 trong trận đấu giàu kịch tính.

Ngày khai mạc cho thấy U17 World Cup 2026 hứa hẹn nhiều diễn biến khó lường. Những đội bóng được đánh giá cao như Argentina đã sớm vấp ngã, còn Mozambique trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất. U17 World Cup luôn là sân chơi khó đoán, nơi danh tiếng không bảo đảm chiến thắng và những bất ngờ đã xuất hiện ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Vào lúc 20 giờ hôm nay 20-11, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Bỉ ở bảng G.

PHẠM QUANG