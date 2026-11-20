Siêu sao Lionel Messi vẫn là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), trong khi CLB Inter Miami CF của anh cũng là đội có quỹ lương cao nhất giải đấu.

Lionel Messi là cầu thủ được trả lương cao nhất tại MLS. Ảnh: THX

Theo Hiệp hội Cầu thủ MLS, thu nhập đảm bảo của Messi ở mức 28,33 triệu USD, đã tăng so với mức 20,45 triệu USD của một năm trước đó. Cũng như các năm trước, mức lương của Messi chỉ phản ánh phần thu nhập liên quan đến hoạt động thi đấu. Chủ sở hữu Inter Miami Jorge Mas từng chia sẻ với Bloomberg vào tháng 3 rằng, tổng thu nhập của Messi rơi vào khoảng 70 đến 80 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra, Messi cũng dự kiến ​​sẽ sở hữu một phần cổ phần tại CLB sau khi giải nghệ.

Trong khi đó, Inter Miami CF tiếp tục bỏ xa các đối thủ về tổng chi phí chi trả lương cho đội hình. Nhờ sự góp mặt của tiền vệ Casemiro vào giữa mùa giải, đội đã nâng tổng chi lên mức kỷ lục 59,37 triệu USD - bỏ xa tân vô địch Supporters' Shield là Nashville SC (24,97 triệu USD), và cao hơn gấp đôi so với mức chi tiêu của 25 trong tổng số 29 đội còn lại tại giải đấu.

Messi đã tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế cùng đội tuyển Argentina vào tháng 8 vừa qua. Chủ nhân của 8 danh hiệu Quả bóng vàng đã khép lại hành trình trên đấu trường quốc tế với ngôi á quân tại World Cup 2026. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina từng dập tắt mọi tin đồn giải nghệ khi ký gia hạn hợp đồng với Inter Miami vào tháng 10-2025, cam kết gắn bó với đội thêm 3 năm, đến hết mùa giải 2028.

Mới đây Luis Suarez, đồng đội và là bạn chí thân của Messi ở Inter Miami, khẳng định rằng, chừng nào anh và Messi còn “cảm thấy ổn” và “tìm thấy niềm vui”, họ sẽ vẫn tiếp tục thi đấu thay vì giải nghệ.

“Thật khó để nói trước, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi cảm thấy sẵn sàng dừng lại”, Suarez, cũng 39 tuổi, chia sẻ. “Chừng nào chúng tôi còn tìm thấy niềm vui, còn tận hưởng cuộc chơi, duy trì được tinh thần cạnh tranh và khát khao chiến thắng, thì chúng tôi sẽ không dừng lại. Cả tôi, Messi, hay bất kỳ ai khác vẫn còn giữ tham vọng chinh phục những thành tựu mới đều sẽ như vậy”.

“Messi vẫn tràn đầy năng lượng và khát khao được tiếp tục thi đấu”, Suarez, người chỉ còn hợp đồng với Inter Miami đến cuối mùa giải này, chia sẻ thêm. “Hiện tại, chừng nào chúng tôi còn cảm thấy ổn và tận hưởng những gì mình đang làm, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục. Xét trên phương diện cá nhân, chúng tôi vẫn đang cảm thấy rất tốt. Chúng tôi không chỉ đến đây cho có lệ đâu”.

LINH SƠN