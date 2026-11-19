Sir Alex Ferguson đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp HLV của Frank Lampard.

Lampard dành sự ngưỡng mộ và tôn trọng lớn cho Sir Alex Ferguson. Ảnh: THX

Dù từng là đối thủ trong cuộc đua danh hiệu tại Premier League, Sir Alex Ferguson và Frank Lampard vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, với việc cựu HLV huyền thoại của Man United thường xuyên gửi lời động viên và chia sẻ kinh nghiệm cho cựu tiền vệ Chelsea.

Lampard tiết lộ anh đã giữ liên lạc với Sir Alex trong nhiều năm. Đáng chú ý, mối quan hệ này vẫn được duy trì sau khi cả hai không còn trực tiếp đối đầu trên sân cỏ.

Ở tuổi 84, Fergie được xem là một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Anh. Trong 26 năm dẫn dắt Man United, kể từ khi được bổ nhiệm năm 1986, chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã xây dựng một đế chế bóng đá với hàng loạt danh hiệu lớn tại Old Trafford.

Sự quan tâm của Ferguson dành cho Lampard được thể hiện rõ khi Coventry City giành quyền thăng hạng Premier League mùa giải trước, chấm dứt 25 năm chờ đợi. Sau khi Lampard được vinh danh là HLV xuất sắc nhất mùa giải Championship, Ferguson đã gửi lời chúc mừng đến người đồng nghiệp.

Ông cũng chủ động liên lạc với Lampard sau khi Coventry đánh bại Sunderland với tỷ số 3-1 hồi tháng trước.

Lampard luôn ngưỡng mộ Sir Alex Ferguson

Chia sẻ trên podcast The Rest Is Football, Lampard kể về lần đầu tiên gặp Sir Alex khi nhà cầm quân người Scotland còn dẫn dắt Everton.

"Tôi từng ở Everton vài năm trước và có dịp gặp Sir Alex Ferguson để uống cà phê. Chúng tôi đã dành khoảng một giờ trò chuyện và trải nghiệm đó thật sự rất thú vị", huyền thoại của Chelsea Lampard chia sẻ vào ngày 18-11 (giờ Anh), "Cuộc gặp gỡ ấy thực sự mở mang tầm mắt tôi. Có rất nhiều điều quý giá mà tôi học hỏi từ kinh nghiệm cũng như cách ông ấy chia sẻ".

Lampard thừa nhận anh luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Ferguson. Theo anh, những thành tựu mà chiến lược gia người Scotland đạt được là hình mẫu đáng học hỏi đối với bất kỳ ai hoạt động trong bóng đá.

"Sir Alex Ferguson luôn là thần tượng của tôi. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu nếu bạn là một cầu thủ bóng đá. Hãy nhìn vào những gì ông ấy đã làm được", Lampard bày tỏ.

Những lời khuyên quý giá

Không chỉ dành những lời động viên, Ferguson còn thường xuyên chủ động liên lạc và chia sẻ kinh nghiệm với Lampard trong quá trình huấn luyện.

"Tôi thực sự trân trọng sự gần gũi mà Sir Alex Ferguson dành cho tôi từ cuộc gặp đầu tiên, cũng như sự hỗ trợ mà ông ấy vẫn tiếp tục dành cho tôi đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng, ông ấy vẫn nhắn tin cho tôi", Lampard tiết lộ.

Nhà cầm quân của Coventry cho biết từng nhận được một tin nhắn khá dài từ Ferguson. Trong đó, cựu HLV Manchester United gửi lời chúc mừng đội bóng sau một trận đấu và chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm cầm quân.

"Tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều chi tiết, nhưng ông ấy đã chúc mừng chúng tôi về trận đấu, sau đó chia sẻ một số kinh nghiệm của mình", Lampard nói.

Theo Lampard, những lời khuyên của Ferguson đặc biệt có giá trị bởi ông từng trải qua hàng chục năm xây dựng và duy trì một đội bóng thành công ở cấp độ cao nhất.

"Sir Alex Ferguson có rất nhiều lời khuyên dựa trên kinh nghiệm của mình. Những cuộc trao đổi chủ yếu xoay quanh đội hình, cách duy trì sự ổn định và xây dựng một tập thể vững mạnh", Lampard cho biết, “Ông ấy hiểu những thách thức đó hơn bất kỳ ai. Ông ấy biết rõ cần phải làm gì để xây dựng thành công bền vững".

Điều đáng quý trong câu chuyện này không chỉ là sự ngưỡng mộ Frank Lampard dành cho Sir Alex Ferguson, mà còn là cách một huyền thoại tiếp tục truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ HLV kế tiếp, bất chấp họ từng là đối thủ của nhau trên sân cỏ. Với Lampard, những lời khuyên ấy có thể trở thành hành trang quan trọng trên con đường khẳng định năng lực cầm quân.

PHẠM QUANG