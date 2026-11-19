Ngay sau cùng tuyển Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Haiti, HLV Pochettino thực hiện chuyến bay riêng kéo dài 7 tiếng qua Đại Tây Dương đến Manchester. Vừa xuống máy bay, ông di chuyển thẳng tới trung tâm huấn luyện Carrington.

Ảnh: Trang chủ Man United

Trong phát biểu đầu tiên ở buổi ra mắt, Pochettino chia sẻ niềm tự hào khi được tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, gọi đây là "một vinh dự và đặc quyền lớn". Ông thừa nhận bản thân cảm nhận rõ thứ "adrenaline" cuộn trào trước thử thách to lớn phía trước. Không lãng phí một phút nào, vị chiến lược gia ký hợp đồng kéo dài đến năm 2029 tiếp quản công việc từ người tiền nhiệm Michael Carrick đã lập tức bắt tay vào công việc tái cơ cấu.

Man United cũng xác nhận bổ nhiệm 5 thành viên trong ban huấn luyện thân thiết của Pochettino, bao gồm cánh tay phải Jesus Perez, trợ lý Miguel D'Agostino, HLV thủ môn Toni Jiménez, chuyên gia phân tích Alec Scott và HLV thể lực Sebastiano Pochettino, cùng sự tái hợp của chuyên gia thể lực Silvia Tuya. Nhóm cộng sự này đã đến Manchester từ đầu tuần để trực tiếp điều hành các buổi tập cho nhóm cầu thủ không tham gia FIFA Days. Đồng thời, đội chủ sân Old Trafford cũng chính thức chia tay các dàn trợ lý cũ Travis Binnion, Jonny Evans, Steve Holland, Craig Mawson và Jonathan Woodgate.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Pochettino dành nhiều thời gian trao đổi với các bộ phận chuyên môn và y tế để nắm bắt tình hình sức khỏe lực lượng. Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là phân tích các chỉ số di chuyển và cường độ thi đấu – bài toán đau đầu khiến Man United nhận nhiều chỉ trích từ đầu mùa. Tân HLV trưởng dự kiến sẽ có cuộc họp mặt toàn đội và chỉ đạo buổi tập đầy đủ đầu tiên vào thứ Năm khi các tuyển thủ quốc gia trở lại.

Pochettino đến Carrington. Ảnh CLB

Lời hứa “Sơn lại màu đỏ cho thành Manchester”

Sự vội vã của Pochettino là hoàn toàn có cơ sở khi Man United đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất sau 40 năm. Quỷ đỏ hiện ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 10 vòng đấu – thành tích tệ hại nhất kể từ mùa giải 1986-87, thời điểm Sir Alex Ferguson bắt đầu nắm quyền. Ngay trong trận ra mắt vào Chủ nhật này, Pochettino sẽ phải đối mặt với "chảo lửa" Anfield trong cuộc chạm trán đại kình địch Liverpool.

Dù tiếp quản một "di sản" ngổn ngang, thuyền trưởng người Argentina vẫn thể hiện sự tự tin mãnh liệt. Khi cựu danh thủ DaMarcus Beasley nhận định trên sóng truyền hình rằng "Manchester mãi là màu xanh", Pochettino lập tức đáp trả đanh thép: "Không đời nào. Hãy cho tôi thời gian, điều đó chắc chắn sẽ bắt đầu thay đổi". Ông khẳng định vị thế hiện tại không tương xứng với tầm vóc CLB và lượng cổ động viên khổng lồ trên toàn thế giới.

Man United bật đèn xanh cho kỳ chuyển nhượng tháng Giêng

Tin từ Sky Sports cho biết HLV Pochettino cùng ban lãnh đạo Man United đã bắt đầu vạch ra kế hoạch nhân sự cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thượng tầng Quỷ đỏ thừa nhận đội hình hiện tại thiếu chiều sâu do chưa đầu tư đúng mức ở kỳ chuyển nhượng hè và cam kết sẽ hậu thuẫn tài chính tối đa cho nhà cầm quân mới.

Ba vị trí ưu tiên nâng cấp trong tháng 1 đã được xác định bao gồm hậu vệ trái, trung vệ lệch trái và tiền đạo. Tại hành lang cánh trái, Man United đang đưa Antonee Robinson (Fulham) – học trò cũ của Pochettino tại Mỹ – và Alejandro Balde (Barcelona) vào danh sách theo dõi.

Ở trung tâm hàng phòng ngự, Jarrad Branthwaite (Everton) và Calvin Bassey (Fulham) là hai mục tiêu hàng đầu được nhắm đến để thay thế Lisandro Martinez, người nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng khi hết hạn hợp đồng. Trên hàng công, chấn thương kéo dài đến tháng 1 của chân sút chủ lực Benjamin Sesko buộc Man United phải gấp rút tìm kiếm sự bổ sung.

Ngoài ra, Pochettino cũng phải giải quyết bài toán hợp đồng của các trụ cột như thủ quân Bruno Fernandes, Maguire và Luke Shaw, trong bối cảnh CLB vừa trải qua sự thất vọng trước vụ việc tài năng trẻ JJ Gabriel đơn phương chia tay học viện để gia nhập Real Madrid.

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