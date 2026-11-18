HLV Mauricio Pochettino đã đặt ra hai quy định và thiết lập một truyền thống mới tại Man United.

Liệu Pochettino có thành công tại Man United. Ảnh: THX

Kỷ nguyên Mauricio Pochettino tại Man United sẽ có nhiều khác biệt so với giai đoạn của người tiền nhiệm Michael Carrick. Dù chưa chính thức có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington, chiến lược gia người Argentina đã bắt đầu đưa ra những quy định mới ở đội chủ sân Old Trafford.

Sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, chỉ giành một chiến thắng sau 10 trận và chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng Premier League, Man United đã quyết định sa thải HLV Carrick. Cựu HLV Tottenham và Chelsea, Mauricio Pochettino, được “quỷ đỏ” lựa chọn sau khi rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Mỹ.

Dưới thời Michael Carrick, các cầu thủ thường được nghỉ một ngày sau mỗi trận đấu. Tuy nhiên, quy định này sẽ thay đổi khi Pochettino nắm quyền. Theo đó, toàn đội sẽ phải có mặt tại sân tập để thực hiện các bài tập phục hồi thể lực sau mỗi trận đấu.

Đây là một trong hai quy định mới được nhà cầm quân người Argentina đưa ra. Man United cũng sẽ triển khai việc kiểm tra tỷ lệ mỡ cơ thể của các cầu thủ theo định kỳ. Các quy định này nằm trong kế hoạch tổng thể của Pochettino nhằm cải thiện nền tảng thể lực của các cầu thủ Man United, đồng thời đáp ứng cường độ thi đấu trên sân.

Trong thời gian dẫn dắt Tottenham và Chelsea, Pochettino luôn đặt vấn đề thể lực lên hàng đầu và nổi tiếng với những phương pháp huấn luyện khắc nghiệt. Bên cạnh đó, Pochettino còn thiết lập một truyền thống mới khi tổ chức những bữa ăn tập thể cho toàn bộ cầu thủ và nhân viên CLB.

Đây là hoạt động mà Pochettino thường duy trì vào đêm trước mùa giải mới kể từ thời còn dẫn dắt Southampton. Tuy nhiên, lần này, ông sẽ điều chỉnh hình thức tổ chức để phù hợp với hoàn cảnh khi Man United chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào cuối tuần này.

Bữa ăn tập thể không chỉ giúp tăng cường tinh thần đồng đội mà còn tạo cơ hội để Pochettino cùng các trợ lý đánh giá sự gắn kết giữa các thành viên, trong bối cảnh nhà cầm quân mới tiếp quản đội bóng ngay giữa mùa giải.

Pochettino sẽ đến Manchester bằng máy bay riêng vào sáng sớm thứ Tư (giờ Anh), sau trận đấu của đội tuyển Mỹ với Haiti. Sau đó, ông sẽ trực tiếp chỉ đạo buổi tập đầu tiên của Man United.

Sau màn ra mắt đầy thử thách trước Liverpool, đội bóng của Pochettino sẽ tiếp tục đối đầu Sporting CP tại Champions League trước khi trở về sân nhà Old Trafford tiếp đón Brentford ở Premier League.

Pochettino đang muốn tạo ra sự thay đổi về tư duy của các cầu thủ, bắt đầu bằng kỷ luật, thể lực và tinh thần tập thể. Tuy nhiên, những quy định mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả trên sân cỏ. Đó là điều mà Pochettino cần làm ngay lập tức để giúp Man United thoát khỏi khủng hoảng.

PHẠM QUANG